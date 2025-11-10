Součástí podmínek Sarkozyho prozatímního propuštění budou zákaz opustit území Francie, bývalá hlava státu rovněž nesmí kontaktovat žádné představitele ministerstva spravedlnosti.
Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu tak podle soudu získal pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 od libyjského režimu miliony dolarů. Soud to vyhodnotil jako zločinné spiknutí a v září uložil Sarkozymu pětiletý trest vězení. Bývalý prezident vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal.
Odvolací proces začne až později, Sarkozy nicméně z rozhodnutí prvoinstančního soudu musel nastoupit do vězení, aniž by čekal na projednání svého odvolání, a to z důvodu „závažnosti trestného činu a jeho vlivu na veřejný pořádek“. Pařížský soud rozhodoval o tom, zda existují důvody, aby Sarkozy na odvolací proces čekal ve vězení.
V budově soudu byla Sarkozyho manželka Carla Bruniová a exprezidentovi synové Jean a Pierre Sarkozyovi. Sedmdesátiletý Sarkozy, pro něhož byl dnešek prvním veřejným vystoupením od nástupu do káznice, prohlásil, že pobyt za mřížemi je vyčerpávající a mimořádně náročný.
Média po první Sarkozyho noci ve vězení psala, že se stal terčem vyhrožování smrtí od spoluvězňů a že má přidělenou nepřetržitou policejní ochranu.