Sarkozy po třech týdnech míří z „náročného“ vězení, soud určil podmínky

Pařížský soud souhlasil s propuštěním Nicolase Sarkozyho z vězení, kde někdejší francouzský prezident čeká na odvolací proces v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye. Sarkozy věznici, kde je od 21. října, opustí ještě v pondělí. Propuštění bude spojeno se soudním dohledem.

Součástí podmínek Sarkozyho prozatímního propuštění budou zákaz opustit území Francie, bývalá hlava státu rovněž nesmí kontaktovat žádné představitele ministerstva spravedlnosti.

Manželka Nicolase Sarkozyho Carla Bruniová u soudu v Paříži (10. listopadu 2025)
Manželka Nicolase Sarkozyho Carla Bruniová spolu s exprezidentovým synem Jeanem u soudu v Paříži (10. listopadu 2025)
Pařížské vězení Le Santé (21. října 2025)
Sarkozy je viněn z toho, že ho v roce 2007 během předvolební kampaně nezákonně finančně podpořil tehdejšího libyjského vůdce Muammara Kaddáfího a že výměnou za politické protislužby přijímal úplatky od bohatých podnikatelů (21. října 2025)
Sarkozy podle obžaloby v roce 2005, kdy zastával post ministra vnitra, uzavřel dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu tak podle soudu získal pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 od libyjského režimu miliony dolarů. Soud to vyhodnotil jako zločinné spiknutí a v září uložil Sarkozymu pětiletý trest vězení. Bývalý prezident vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal.

Sarkozy ve vězení čelí vyhrůžkám smrtí. Spoluvězni chtějí „mstu za Kaddáfího“

Odvolací proces začne až později, Sarkozy nicméně z rozhodnutí prvoinstančního soudu musel nastoupit do vězení, aniž by čekal na projednání svého odvolání, a to z důvodu „závažnosti trestného činu a jeho vlivu na veřejný pořádek“. Pařížský soud rozhodoval o tom, zda existují důvody, aby Sarkozy na odvolací proces čekal ve vězení.

V budově soudu byla Sarkozyho manželka Carla Bruniová a exprezidentovi synové Jean a Pierre Sarkozyovi. Sedmdesátiletý Sarkozy, pro něhož byl dnešek prvním veřejným vystoupením od nástupu do káznice, prohlásil, že pobyt za mřížemi je vyčerpávající a mimořádně náročný.

Sarkozyho ve vězení střeží policisté. Spí v sousední cele, dozorce to pobuřuje

Média po první Sarkozyho noci ve vězení psala, že se stal terčem vyhrožování smrtí od spoluvězňů a že má přidělenou nepřetržitou policejní ochranu.

