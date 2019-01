Libye měla 50 milionů eur pro Sarkozyho. Novináři si nevymýšleli, řekl soud

Sarkozy tvrdil, že zpráva je založená na padělaném dokumentu. Soudy nižší instance ale daly dvakrát za pravdu Mediapartu a jejich rozhodnutí ve středu s konečnou platností potvrdil kasační soud, informovala agentura AFP.



V případu figuroval spolu se Sarkozym také jeho bývalý ministr Brice Hortefeux. Kasační soud rovněž nařídil, aby exprezident i Hortefeux zaplatili každý 2500 eur (přes 64 000 korun) šéfovi Mediapartu a dvěma novinářům serveru.

Mediapart v roce 2012 zveřejnil dokument z prosince 2006, jehož autorem je podle serveru bývalý šéf libyjských zpravodajských služeb a exministr zahraničí Músá Kúsa, jenž nyní žije v exilu.

Podle dokumentu režim libyjského vůdce Muammara Kaddáfího přistoupil na financování Sarkozyho kampaně ve výši 50 milionů eur. Částku údajně domluvili Kúsa, Hortefeux a francouzsko-libanonský podnikatel Ziad Takieddine na schůzce v říjnu 2006.

Kvůli případu se také rozhořel spor o to, že dle tvrzení lidí blízkých Sarkozymu peníze nikdy do Francie ani nedorazily. Podle novinářů ale podstatou právní bitvy nebylo to, že Libye možná nesplnila to, na čem se obě strany dohodly.