Byl odsouzen za zločinné spiknutí v souvislosti s plánem svých podřízených získat na volební kampaň prostředky od někdejšího libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Veškerou vinu přitom popřel.
Jeho republikánští sympatizanti označili proces za nevěrohodný a mluvili o „honu na čarodějnice, rozpoutaném levicovými soudci“. Nejvíc je šokoval dost neobvyklý příkaz soudců neodkládat výkon trestu po dobu odvolání obviněného exprezidenta. Ten musel za katr hned.
Jeho příbuzní a přátelé ho údajně mohou navštěvovat dvakrát týdně. Během cvičení bude mít odstup od ostatních vězňů.