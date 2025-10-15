Sarkozyho VIP kobka. Bývalý prezident Francie stráví pětiletý trest v malé cele

Bude při něm stát. Carla Bruniová se chystá navštěvovat svého manžela nejčastěji, jak to půjde. | foto: ČTK

Jiří Sládek
Dosud nejslavnějšími francouzskými vězni byli: literární muž se železnou maskou, případně Edmond Dantes, Jean Valjean či Motýlek. Teď přibylo další jméno, už ale skutečné. Nicolas Sarkozy, nyní sedmdesátiletý exprezident, nastupuje 21. října k pětiletému trestu odnětí svobody do pařížské věznice La Santé.

Byl odsouzen za zločinné spiknutí v souvislosti s plánem svých podřízených získat na volební kampaň prostředky od někdejšího libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Veškerou vinu přitom popřel.

Jeho republikánští sympatizanti označili proces za nevěrohodný a mluvili o „honu na čarodějnice, rozpoutaném levicovými soudci“. Nejvíc je šokoval dost neobvyklý příkaz soudců neodkládat výkon trestu po dobu odvolání obviněného exprezidenta. Ten musel za katr hned.

Jeho příbuzní a přátelé ho údajně mohou navštěvovat dvakrát týdně. Během cvičení bude mít odstup od ostatních vězňů.

VIDEO: Orbán pobavil svou nešikovností. Dlouho bojoval s tlumočnickými sluchátky

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí překvapil v pondělí na summitu v Šarm aš-Šajchu svého hosty. U příležitosti uzavření příměří mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás na konferenci desítek hlav...

14. října 2025  20:18

Gazu teď nejspíš čeká občanská válka, říká česká velvyslankyně v Izraeli

Premium

Dva roky zoufalého čekání skončily. Do Izraele se v pondělí z Gazy vrátila poslední dvacítka rukojmí a celou zemi zaplavila euforie. Ale co s rozbombardovaným palestinským územím bude dál? „V Německu...

14. října 2025

