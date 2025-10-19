Nebojím se, říká Sarkozy před nástupem do vězení. Plánuje tam napsat knihu

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy před nástupem do vězení prohlásil, že se výkonu trestu nebojí a že během něj plánuje napsat knihu. V úterý si má v pařížské věznici La Santé začít odpykávat pětiletý trest odnětí svobody, který dostal kvůli podílu na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování své prezidentské kampaně penězi z Libye.
Nicolas Sarkozy u soudu v Paříži (25. září 2025)

Nicolas Sarkozy u soudu v Paříži (25. září 2025) | foto: Reuters

Pařížská věznice La Santé. (19. února 2022)
Nicolas Sarkozy a Carla Bruniová u soudu v Paříži (25. září 2025)
Muammar Kaddáfí a Nicolas Sarkozy na snímku z Elysejského paláce (10. prosince...
Francouzským médiím v sobotu řekl, že si už zabalil věci a je klidný, informoval deník La Tribune Dimanche. Sarkozy se stane první bývalou hlavou státu Evropské unie, která nastoupí do vězení.

„Převezmu odpovědnost, dostavím se na soudní předvolání a pokud budou trvat na tom, abych spal ve vězení, budu spát ve vězení. Ale s hlavou vztyčenou,“ řekl minulý měsíc při odchodu od pařížského trestního soudu.

Sarkozyho VIP kobka. Bývalý prezident Francie stráví pětiletý trest v malé cele

Podle médií exprezidentovi právníci okamžitě po nástupu do vězení podají žádost o propuštění. Soud pak bude mít dva měsíce na její posouzení. „Nebojím se,“ prohlásil Sarkozy a dodal, že nebude žádat žádná privilegia. Deníku La Tribune Dimanche zároveň řekl, že se chystá za mřížemi napsat knihu.

V tašce má Sarkozy připravené oblečení a osobní věci. Jde o tři knihy a deset rodinných fotografií, které má povoleno vzít si s sebou. Jeho syn Louis Sarkozy, který kandiduje na starostu v jižní Francii, v neděli vyzval veřejnost, aby v úterý ráno přišla jeho otci vyjádřit před jeho dům podporu.

Vězení bylo nedávno zrekonstruováno

Agentura AFP s odvoláním na dozorce, kteří jsou obeznámeni s poměry ve věznici La Santé, uvedla, že exprezident bude pravděpodobně umístěn v izolované části zařízení, v takzvaném křídle pro „zranitelné osoby“, v jedné z patnácti devítimetrových cel. Režim izolace předpokládá jednu procházku denně o samotě na dvorku o rozloze několika metrů čtverečních. Zároveň podle harmonogramu bude mít přístup do jedné ze tří menších tělocvičen nebo do vězeňské knihovny.

Izolace by bývalému státníkovi zabránila v kontaktu s ostatními vězni, zajistila jeho bezpečnost a předešla tomu, aby ho někteří spoluvězni fotografovali mobilními telefony, které jsou ve vězení rozšířené, tvrdí zdroje AFP. Při přesunech do návštěvní místnosti nebo k lékaři jej bude doprovázet minimálně jeden strážce a bude spuštěn takzvaný blokovací mechanismus znemožňující kontakt s ostatními vězni. Ve věznici La Santé si v minulosti trest odpykával mimo jiné venezuelský terorista Ilich Ramírez Sánchez zvaný Carlos či Šakal.

Sarkozyho v kauze peněz od Kaddáfího odsoudili na pět let za zločinné spolčení

Julien Fischmeister z francouzské sekce Mezinárodní vězeňské observatoře uvedl, že toto vězení bylo nedávno zrekonstruováno, a proto má lepší podmínky než mnoho jiných nápravných zařízení. Od renovace jsou podle něj ve všech celách sprchy. Sarkozy by měl mít také přístup k televizi, ale za tuto výsadu by musel platit 14 eur měsíčně (asi 340 korun). V cele by měl být rovněž telefon umožňující volání na předem schválená čísla. Stejně jako mnoho věznic ve Francii je ovšem i vězení La Santé přeplněné. Podle francouzského ministerstva spravedlnosti byl v srpnu v tomto zařízení určeném pro 657 vězňů zadržován téměř dvojnásobný počet osob.

Soudkyně dostávala výhrůžky smrtí

Sarkozy, který vedl Francii v letech 2007 až 2012, byl 25. září shledán vinným z trestného činu spiknutí v souvislosti se snahou jeho blízkých spolupracovníků získat od Libye za vlády diktátora Muammara Kaddáfího finanční prostředky pro nakonec úspěšnou prezidentskou kampaň v roce 2007. Sarkozy vždy tvrdil, že je nevinný, a proti rozsudku se odvolal.

Přibližně 60 procent Francouzů podle průzkumu agentury Elabe považuje nejnovější rozsudek za spravedlivý. Bývalý prezident má nicméně podle serveru televize France24 nadále stále řadu stoupenců z řad francouzské pravice.

Soudkyně předsedající procesu ve věci spiknutí minulý měsíc po vynesení rozsudku dostávala výhrůžky smrtí, připomněla France24. Prezident Emmanuel Macrona podobné útoky veřejně odsoudil jako nepřijatelné.

Chcete do vězení? Staňte se prezidentem. Proč tolik hlav států končí za mřížemi

Sedmdesátiletý pravicový exprezident stanul před soudem několikrát, nikdy však nemusel nastoupit do vězení. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Po odsouzení mu bylo odebráno nejvyšší francouzské vyznamenání, Řád čestné legie. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí rok Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.

I proto podle AFP po vynesení posledního rozsudku minulý měsíc zavládl v soudní síni šok, neboť se nepočítalo s nepodmíněným trestem vězení. Soud však argumentoval velkou závažností provinění.

