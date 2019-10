Do nové funkce Havránkovou v pátek zvolilo Valné shromáždění Interpolu, hlasovalo pro ni 133 států ze 141 přihlášených.

„Pro českou policii to je rozhodně obrovský úspěch, protože je to poprvé v historii, co se něco takového povedlo. Je to pro nás opravdu velká čest,“ řekl ČTK policejní prezident Jan Švejdar.