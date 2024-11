Starosta na Sardinii využil povolebních chmur Američanů, nabízí domy za euro

Francesco Columbu, starosta městečka Ollolai, podobnou taktiku využil už v minulosti. Snaží se tak bojovat s odlivem obyvatel. Z jeho strany nejde jen o vyjádření do médií, jde na to jaksepatří moderně. Američany do malebného prostředí Sardinie láká pomocí speciálních webových stránek. „Dopřejte si únik do Evropy, do našeho nádherného ráje na Sardinii,“ píše se v internetové prezentaci.

A jak to tak vypadá, mnozí Američané se následujících čtyř let Donalda Trumpa v Bílém domě obávají. Prostřednictvím formuláře se starostovi Ollolai ozvalo přes třicet tisíc zájemců o nemovitost, stránku navštívilo přes 150 tisíc lidí. Projekt necílí výhradně na obyvatele Spojených států, starosta jim však nabízí přednostní a zrychlené vyřízení jejich požadavku. Mimo nemovitostí za euro jsou k dispozici i mnohem dražší domy.

Právě v Ollolai se podle starosty v roce 2018 zrodil fenomén prodeje opuštěných domů za symbolickou částku. Do regionu díky tomu přišly tisíce lidí, stále však nejde o celoroční obyvatele, cizinci nemovitosti využívají pouze několik měsíců a následně je zkouší pronajímat jiným cestovatelům.

Oblíbené je město mezi takzvanými digitálními nomády, kteří mohou pracovat na dálku. Jen v loňském roce se zde na delší dobu takto ubytovalo deset Američanů za měsíční dolarové nájemné. Lidé ze Spojených států malé městečko na Sardinii znají, je rodištěm kulturisty Franca Columbua, zesnulého blízkého přítele Arnolda Schwarzeneggera.

Jmenovec Columbua, kterého s ním však nepojí žádné příbuzenské vazby, zájemcům přislíbil i pomoc místních. Ti nové majitele či nájemce provedou veškerým papírováním i případnou renovací. Domy často bývají v nepříliš dobrém stavu a vyžadují další investice.

„Smyslem toho všeho je revitalizace našeho města a zlepšení života místních. Žijí zde převážně staří lidé, ostatní odsud odcházejí. Musíme investovat do naší budoucnosti. Celá tato iniciativa problém pochopitelně nevyřeší, ale alespoň se o něco snažíme,“ vysvětlil pro britský list The Guardian. Mimo krásné přírody a klidu může být pro případné zájemce lákadlem, že Ollolai leží v oblasti, kde se lidé dožívají nejvyššího věku na světě.