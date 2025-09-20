Ukrajinci zasáhli rafinerie v Rusku. To poslalo opačným směrem 580 dronů

  12:34
Ukrajinské drony poškodily ruské petrochemické podniky v Saratově a Samarské oblasti, zásobující ruskou armádu, informoval ukrajinský generální štáb. Rusko mezitím v noci na sobotu vyslalo proti Ukrajině 40 raket a střel a 580 dronů. Nejméně tři lidé byli zabiti, desítky dalších utrpěly zranění, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

V ruském Saratovu v noci zahřměly výbuchy, ukrajinské drony napadly místní rafinérii, kde zřejmě vypukl požár. Saratovská rafinérie se naposledy stala terčem náletu v noci na 16. září. Ruské ministerstvo obrany v sobotu informovalo o sestřelení 27 dronů nad Saratovskou oblastí, místní úřady informovaly o dočasném uzavření letiště v Saratovu a o jednom raněném. O škodách v rafinérii se nezmínily.

Ukrajinský generální štáb na telegramu potvrdil, že drony napadly a poškodily strategické podniky agresora: rafinérii v Saratově, schopnou zpracovat sedm milionů tun ropy ročně.

Drony zasáhly také rafinérii v Nokujbyševsku o kapacitě 8,8 milionu tun ropy i další podnik v Samarské oblasti, který smíchává ruskou ropu o vysokém a nízkém obsahu síry na export. „Důsledky poškození se upřesňují. Všechny zasažené objekty se podílejí na zásobování ruských ozbrojených sil,“ napsal štáb na telegramu.

Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, ropných terminálech a skladištích ropy, prohlásil v půli září ukrajinský prezident Zelenskyj po sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině.

Rusko vyslalo na Ukrajinu 580 dronů

V Dnipru v noci na sobotu ruská raketa zasáhla panelový dům, píší ukrajinská média s odvoláním na starostu a šéfa oblastní správy Serhije Lysaka. Ten informoval o 26 raněných, jeden z nich - 55letý muž - utrpěl popáleniny na 70 procentech těla a lékaři bojují o jeho život.

Podle Zelenského nejméně tři lidé byli zabiti a desítky dalších utrpěly zranění. Ruským úderům čelily i další regiony.

Další rána pro Rusko. Dovoz LNG do Evropy by mohl skončit dřív, než měl

„Každý takový úder není vojenskou nutností, ale úmyslnou strategií Ruska k zastrašování civilistů a ničení naší infrastruktury. Proto je nutná silná mezinárodní reakce,“ napsal Zelenskyj.

Vyzval spojence posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu, zvýšit dodávky zbraní, rozšířit sankce proti ruské vojenské mašinérii a sektorům, které ji financují. „Každé omezení Ruska znamená zachráněné životy,“ zdůraznil.

Ukrajinské letectvo upřesnilo, že Rusko proti Ukrajině vyslalo 579 dronů, osm raket Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23 a 32 střel s plochou dráhou letu Ch-101, které jsou vypouštěny z ruských bombardérů. Sestřelit se podařilo 552 dronů, dvě rakety a 29 střel. Připustilo zásahy v deseti místech.

„Během útoku nepřítel použil tradiční taktiku - současný úder na určené objekty velkým množstvím raket a bezpilotních letounů různých typů. Během úderu se taktické letectvo, zejména stíhačky F-16, efektivně vypořádalo s nepřátelskými střelami s plochou dráhou letu. Západní zbraně opět prokazují svou účinnost na bojišti,“ napsalo velení letectva na telegramu.

