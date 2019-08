Přivítali ji na Ukrajině chlebem a solí. Netanjahuová ho zahodila na zem

Hned po příletu na Ukrajinu návštěvu z Izraele uvítala delegace dívek a chlapců v lidových krojích. Děvčata nejdřív páru podle slovanských tradic na znamení úcty nabídla chléb se solí.



„Netanjahu si z nabídnutého bochníku odlomil kousek chleba a snědl jej. Pak odlomil další kousek a podal jej ženě. Sara jej vzala do ruky, ale nesnědla ho. Pustila jej na zem,“ napsal v pondělí list Ukrajinska pravda na svém webu.

Až ukrajinští chlapci měli u Netanjahuové větší úspěch. Ta totiž „s úsměvem popošla a přijala kytici květů“, dodal list.

Netanjahuová přitom svůj temperament projevila už cestou na vzácnou státní návštěvu. A to na palubě letadla společnosti El Al. Kapitán letu zapnul mikrofon a promluvil k cestujícím, manželku premiéra však zapomněl přivítat.

Tu to rozlítilo tak, že vstala ze svého sedadla a namířila si to k pilotově kabině. Podle serveru The Jerusalem Post se tam nedostala jen proto, že jí v tom zabránila ostraha. Naštvaná pasažérka se tak vrátila na své místo. Krátce nato se pilot přihlásil znovu a tentokrát už na Netanjahuovou nezapomněl.

Vedení společnosti El Al hádku na palubě nekomentovalo, naopak uvedlo, že „let proběhl podle plánu“. „Jsme potěšeni, že jsme mohli při našem letu na Ukrajinu pana premiéra a paní Netanjahuovou pohostit,“ dodala firma.

Kancelář izraelského premiéra pak zprávy z kabiny označila za „naprostou lež“. V letadle podle ní proběhlo jen malé nedorozumění, které se brzy vysvětlilo.

Netanjahu v pondělí v ukrajinské metropoli jedná s prezidentem Volodymyrem Zelenským, se kterým také uctí památku Židů zavražděných v září 1941 v rokli Babí Jar u Kyjeva nacistickým vyhlazovacím komandem.

Jde o první Netanjahuovu návštěvu Ukrajiny za posledních dvacet let, poznamenala agentura Interfax-Ukrajina.