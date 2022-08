Nevhodné poplácání? Fanoušci řeší vítěznou reakci týmu české tenistky

Bejlek potřebovala k postupu tři sety, musela však skóre otáčet. Nakonec si se soupeřkou Heather Watsonovou z Velké Británie poradila 3:6, 6:4, 7:5.

Veřejnost oslnil výkon této mladé hráčky, na internetu se ale také objevilo několik hejtů, které se zaobíraly pozápasovými oslavami.

Bejlek totiž po zápasu přišla ke své lavičce, kde ji nejprve otec a poté i trenér objali a poplácali po zadku. Podle některých příspěvků na sociálních sítích to byla ale nevhodná reakce.

„Nechutné, vždyť je jí šestnáct let,“ pohoršovala se jedna z komentujících pod videem. „Mohl jí jen obejmout a nechat ruce kolem ramen,“ napsal další z uživatelů.

Fanouškům ze zahraničí se pak také nepozdávalo políbení otce s dcerou na pusu.

„Nevím, na co jsou v Česku zvyklí, neznám jejich kulturu, ale tohle se mi zdá divné,“ podivovala se jiná přispěvatelka ze zahraničí. Video se rozšířilo po sociálních sítích, píší o něm i některé zahraniční weby.

Podle jiných se ale jedná o normální podporu v týmu. „Není to nic sexuálního. Je to jako kdyby poplácal závodního koně po dobrém výkonu,“ reagovali čeští fanoušci.

„Na rozdíl od některých ‚mravopočestných‘ světoobčanů jsou Češi ještě relativně normální. Neotravujeme život druhým a vychováváme své děti jako lidi a ne jako trotly. A naše děti to také tak berou a nejsou urážlivé a bláznivé jako Američané a jiní,“ napsal pod video další z Čechů.

Mladé tenistce fandili kromě přítomného otce a trenéra i lidé v Hrušovanech nad Jevišovkou, odkud Bejlek pochází. Podporu bude potřebovat také v pondělí, kdy nastoupí do zápasu 1. kola s Ljudmilou Samsonovovou z Ruska.

Ta v sobotu získala před US Open titul v Clevelandu. Ve finále v Ohiu zdolala 6:1, 6:3 Aliaksandru Sasnovičovou z Běloruska. Pětačtyřicátá hráčka světového žebříčku Samsonovová má v srpnu výbornou formu. Před třemi týdny vyhrála turnaj ve Washingtonu a k triumfu v Clevelandu dokráčela bez ztráty setu. Do pondělního zápasu na US Open s šestnáctiletou debutantkou Bejlek půjde se sérií deseti vítězných utkání.

Také Bejlek se ale v letošní sezoně daří. V červnu překvapivě ovládla 21. ročník mezinárodního tenisového turnaje žen světové série ITF Mácha Lake Open s dotací 60 tisíc amerických dolarů, který se poprvé konal na antukových dvorcích v České Lípě. Z období mezi květnem a červencem má hráčka Prostějova na kontě další dva tituly z turnajů ITF a jeden titul v juniorské čtyřhře na grandslamovém Roland Garros v Paříži. Momentálně jí v žebříčku patří 209. místo ve dvouhře.