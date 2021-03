Vrak plný nafty u Santorini je časovanou bombou. Místní se bojí katastrofy

Ten je časovanou bombou nebezpečnou pro místní ekosystém, nádrže s palivem, které se dosud nepodařilo zcela odčerpat, totiž korodují, napsal server Greek Reporter.



Nehoda se stala 5. dubna 2007, kdy asi 140 metrů dlouhá loď na výletní plavbě po Egejském moři najela na podmořský útes. Při neštěstí zemřeli Francouz a jeho dcera, jimž se nepodařilo uniknout z kabiny, kterou okamžitě po nárazu zalila voda. Francouzova žena a druhé dítě se dostaly v pořádku na pevninu, stejně jako všichni ostatní z lodě. Celkem na ní plulo téměř 1 200 cestujících a 400 členů posádky.



Kvůli nehodě bylo odsouzeno několik lidí k podmíněným trestům od šesti měsíců do 12 let. Nejvyšší trest dostal kapitán lodi. Další soudní proces, který ještě neskončil, se vede o to, kdo zaplatí odstranění vraku. V roce 2014 soud uznal vinným z nehody majitele lodi, jemuž nařídil zaplatit odstranění vraku i odškodnění místním úřadů a řeckému státu. Firma se ale proti verdiktu odvolala a kvůli několika odročením soudu proces ještě neskončil, napsal v úterý server Greek Reporter.

„Nemůžu říct, že bychom teď měli dehet na plážích, nebo se kvůli tomu nemohli koupat, ale na hladině v okolí místa potopení lodi jsou stále vidět olejové skrvny. A jednoho dne se palivové nádrže vraku rozlomí,“ varoval Lukas Lignos, zástupce dvou sdružení, která bojují za odstranění vraku.

Řecké centrum pro výzkum moře sice pravidelně monitoruje úroveň znečištění v oblasti a kolem místa potopení lodě je bariéra, na hladině se ale stále objevují palivové skvrny vždycky, když je silný vítr. Ve vraku jsou kromě zbytků paliva i další chemikálie, například elektrolyty v bateriích.

„Obávám se, že za dvacet třicet let nám řeknou, loď je už natolik zkorodovaná, že nejde vyzvednout. Necháme ji tam a vždycky když vyteče palivo na povrch, tak ho odstraníme,“ uvedl Lignos.