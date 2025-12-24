Santa Claus už odstartoval ze Severního pólu, sledujte ho živě na radaru

Santa Claus už vyrazil ze Severního pólu a právě teď rozdává dárky po celém světě — a můžete ho při tom sledovat živě. V aplikaci Flightradar24 se jeho saně tažené spřežením létajících sobů ukazují jako let R3DN053 a přitáhly pozornost dětí i leteckých nadšenců. Jeho cesta se v aplikaci obratem stala nejsledovanější ze všech leteckých spojů.
Santa Claus na Flightradaru24

Santa Claus na Flightradaru24 | foto: Flightradar24

Santa Claus
Muž v kostýmu Santa Clause během basketbalového zápasu NBA mezi Atlanta Hawks a...
Santa Claus mává ve slavnostním průvod na Den díkuvzdání v New Yorku. (25....
Psí spřežení ve vesničce Santy Clause ve finském Rovaniemi
Lidé mohou Santovu trasu sledovat stejně jako běžná dopravní letadla. Létající saně se na mapě plné letounů objevují pod označením R3DN053 a pod dalšími hravými přezdívkami SANTA1 a HOHOHO.

Let se rychle vyšvihl mezi nejsledovanější na světě a proměnil obrazovky mobilů v malé vánoční radary, na kterých Santa překonává kontinenty rychlostí, nad níž by leckterý pilot jen nevěřícně kroutil hlavou.

Nejde ale o jediný způsob, jak zjistit, kde se Santa Claus zrovna nachází. Moderní digitální sledování navazuje na dlouholetou tradici projektu NORAD Tracks Santa, který severoamerické velitelství protivzdušné obrany provozuje už od 50. let minulého století.

Podle tradice vyráží Santa Claus na Štědrý den ze své dílny na Severním pólu, odkud se vydává na cestu kolem světa. Jeho saně táhne devět sobů — Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen a nejznámější Rudolf s červeným nosem, který mu svítí na cestu.

Postava Santy vychází z legend o svatém Mikuláši a postupně se vyvinula v dobrosrdečného vousáče, jak ho známe dnes. Ať už sídlí v Laponsku, na Severním pólu nebo jen v dětské fantazii, jedno je jisté: Santa si dokáže najít cestu ke stromečkům a dětským srdcím také v digitálním věku.

