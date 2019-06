Rozmlať Trumpovi hlavu a zbav se stresu. Kontroverzní stánek museli zavřít

Třídenní akce Consumer Electronics Show (CES Asia 2019) se divákům v čínské Šanghaji otevřela v úterý ve stínu probíhající obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Pár ran kladivem do hlavy šéfa Bílého domu tak měla zřejmě pomoci frustrovaným (nejen) Číňanům upustit páru.

„Abychom své dny prožívali bez stresu!“ lákali organizátoři koutku s figurínou, několika věrnými kopiemi Trumpovy kývající se hlavy a velkým kladivem.

Podle manažera firmy Soliton Systems Takenoriho Ohiry byli lidé z jejich stánku „velmi nadšení“. Pro agenturu AFP vysvětlil, že si Trumpa vybrali proto, že „v jistém smyslu velmi vyniká mezi ostatními americkými prezidenty“.

„Lepší by bylo, kdybych mohl použít ruce a nohy. S kladivem to podle mě není ono,“ popsal své pocity z expozice jedenatřicetiletý Wang Dongyue. Další návštěvnice Liu Di by si zase představovala boxovací rukavici.

Nadšení však lidem nevydrželo dlouho, už ve čtvrtek atrakce zmizela a stánek zakryl závěs. „Nebudeme respektovat násilné zneuctění žádné veřejné osoby,“ uvedla pro AFP společnost Consumer Technology Association (CTA), která výstavu každoročně pořádá.



Dodala, že má každý vystavovatel ve smlouvě klauzuli, podle níž umístěné objekty nesmějí být urážlivé. Japonská společnost proto údajně dostala „upozornění“.

Návštěvníci šanghajského veletrhu se mohli netradičně odreagovat: