Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Sánchezův vabank. Porážka „posledního socialisty“ by otřásla celou Evropou

Jan Hron
  13:26

Fotogalerie61 Premium

Španělský premiér Pedro Sánchez (6. října 2026) | foto: ČTK

Španělský premiér Pedro Sánchez rozjel rozhodnutím vyhlásit předčasné volby vysokou hru. Pokud prohraje, dopady budou citelné i v Bruselu. Radoval by se naopak Izrael. A také americký prezident Donald Trump. S oběma má Sánchez nepřátelské vztahy. Šéfa španělských socialistů ale nelze podceňovat, už několikrát ukázal svůj politický talent a aktuální výbušné téma nedostatku bydlení mu může pomoci.

Sánchez se nebojí riskovat. Volby vyhlásil, i když průzkumy naznačují, že by z nich nyní vzešla vítězně opoziční pravicová Lidová strana (PP) Alberta Feijóa. Do vlády by jí mohla pomoci nacionalistická formace Vox.

Premiérův pád by měl velké dopady na Evropu. Je jedním z mála levicových politiků „starého střihu“ ve vedoucí pozici. Na kontinentu, který se stále více obrací doprava, je čím dál větší raritou. Výjimkou může být snad jen Švédsko, kde se po zářijových volbách může vrátit do úřadu šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová.

Sánchez zůstává jedním z mála hlavních evropských lídrů, kteří v Evropě obhajují méně konfrontační přístup k Pekingu ohledně obchodu.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Nobelovy ceny 2026: přehled vítězů a termíny vyhlášení dalších laureátů

Ilustrační snímek

Nejvyšším vyznamenáním na poli vědy a techniky, stejně jako v oblasti zásluh o rozvoj lidstva, je Nobelova cena udělovaná v celkem šesti kategoriích. Laureáty, jež vždy v říjnu vyhlašuje několik...

7. října 2026  13:57

Voličský průkaz 2026: dnes je poslední šance, jak ho získat. Kde se s ním dá volit?

ilustrační snímek

Voličský průkaz umožňuje každému voliči v České republice hlasovat kdekoliv mimo svůj volební okrsek, který určuje adresa trvalého bydliště. Pro každé volby se vydává znovu, není možné ho použít...

7. října 2026  13:49

„Oranžový mor“. V Evropském parlamentu se objevila výsměšná socha Trumpa

Oranžový mor. Ve Štrasburku vystavili sochu nahého Trumpa

V sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku se objevila satirická pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa sedícího na ramenou hubeného muže. Nese název Oranžový mor. Dánský sochař Jens...

7. října 2026  13:44

Masakr v rodině. Nožem ubodal bratra, otce málem. Odsoudili ho za opilství

Premium
Tomáš B. při příchodu na červnové jednání soudu.

Osm let ve věznici s ostrahou, pak na neurčito v zabezpečovací detenci. Tak potrestal soud devětadvacetiletého Tomáše B., který v Plzni ve stavu toxické psychózy před dvěma lety ubodal bratra a nožem...

7. října 2026  13:43

Zaplať a dokážeme, že jsi gay. Britský gang pomáhal chránit migranty před deportací

Migranti se na nafukovacím člunu pokoušejí překonat Lamanšský průliv u...

Britská policie zadržela tři členy skupiny, která vydělávala na migrantech tím, že jim za tisíce liber pomáhala přesvědčit úřady o jejich homosexualitě. Desítky přistěhovalců díky tomu mohly tvrdit,...

7. října 2026  13:32

Návštěvníci, zbystřete. Zlatou uličku čeká velká oprava, obnoví se původní Trnkovy omítky

Řada domků ve Zlaté uličce na Pražském hradě. Dnešní zrestaurovanou podobu má...

Barevné fasády Zlaté uličky projdou v následujících měsících rekonstrukcí. Restaurátoři opravu rozdělí na etapy. Obnoví přitom původní barevné omítky s ohledem na návrh filmaře Jiřího Trnky z roku...

7. října 2026  13:29

Z Prahy do Popradu za hodinu. Wizz Air obnovil přímé spojení se slovenskými horami

ilustrační snímek

Od konce října propojí aerolinky Wizz Air Prahu s Popradem. Letecké spojení zkrátí cestu mezi hlavním městem a nástupním místem do slovenských Tater na zhruba hodinu letu. Spojení bude v provozu...

7. října 2026  13:29

Tyto čtyři věci byste měli vědět o zítřejší změně počasí, uvedli meteorologové

Podzimní pohledy do okolí Českých Budějovic i samotného města. (30 října 2025)

Babí léto končí. Studená fronta, která míří do Evropy, sníží teploty v Česku místy i o více než deset stupňů Celsia. Po delší době zaprší, slibují meteorologové, a vyloučená podle nich není ani...

7. října 2026  13:27

Minimalismus a český lev. Designér navrhl nový řečnický pult pro prezidenta

Prezident Petr Pavel na návštěvě ateliéru Jana Plecháče.

Řečnický pult prezidenta republiky se po desítkách let dočkal obnovy. Jeho podobu navrhl designér Jan Plecháč, kterého úkolem pověřil přímo Pražský hrad. U hned tří nově vytvořených pultů vsadil na...

7. října 2026  13:27

Sánchezův vabank. Porážka „posledního socialisty“ by otřásla celou Evropou

Premium
Španělský premiér Pedro Sánchez (6. října 2026)

Španělský premiér Pedro Sánchez rozjel rozhodnutím vyhlásit předčasné volby vysokou hru. Pokud prohraje, dopady budou citelné i v Bruselu. Radoval by se naopak Izrael. A také americký prezident...

7. října 2026  13:26

Macron z lodě sledoval test nové francouzské balistické střely, Kreml reagoval

Macron sledoval test nové rakety odpálené z ponorky

Francie poprvé úspěšně otestovala novou balistickou střelu M51.3 schopnou nést jadernou hlavici. Raketa byla odpálena z jaderné ponorky Le Vigilant u pobřeží Bretaně a bez bojové hlavice dopadla do...

7. října 2026  12:02,  aktualizováno  13:24

„Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat.“ MZV o výročí útoků na Izrael

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

České ministerstvo zahraničí u příležitosti 3. výročí útoků palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael odsoudilo pokusy dělat z teroristů oběti a z obětí viníky. Terorismus nelze omlouvat ani...

7. října 2026  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.