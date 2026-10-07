Sánchez se nebojí riskovat. Volby vyhlásil, i když průzkumy naznačují, že by z nich nyní vzešla vítězně opoziční pravicová Lidová strana (PP) Alberta Feijóa. Do vlády by jí mohla pomoci nacionalistická formace Vox.
Premiérův pád by měl velké dopady na Evropu. Je jedním z mála levicových politiků „starého střihu“ ve vedoucí pozici. Na kontinentu, který se stále více obrací doprava, je čím dál větší raritou. Výjimkou může být snad jen Švédsko, kde se po zářijových volbách může vrátit do úřadu šéfka sociálních demokratů Magdalena Anderssonová.
Sánchez zůstává jedním z mála hlavních evropských lídrů, kteří v Evropě obhajují méně konfrontační přístup k Pekingu ohledně obchodu.