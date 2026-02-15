Nejenže Tkaičiová vytáhla svoji stranu z propasti doslova za minutu dvanáct, může se dokonce radovat z nejsilnější většiny, jakou kdy japonská vláda získala za více než sedmdesát let. Takaičiová je rázem jedním z nejmocnějších světových vůdců a všichni budou ostražitě sledovat, jak s nově získanou „absolutní“ mocí naloží.
Rtuťovitá žena, mimochodem vůbec první premiérka v historii země, a konzervativec každým coulem, ospalé Japonsko doslova uhranula. Ostatně nejen svoji zemi – chválou ji zahrnul například i Donald Trump, který ji už stihl pozvat do Bílého domu ještě před vyhlášením oficiálních výsledků.
Nekonvenční premiérčina osobnost Japonce očarovala. Jezdí na motorce, miluje heavy metal, navíc pochází z „obyčejného“ prostředí.