  13:49
Japonská premiérka Sanae Takaičiová před nedělními předčasnými volbami získala nebývalou popularitu u mladých. Kabelka, kterou šéfka vlády nosí, je vyprodaná, její růžové pero se stalo internetovým hitem a oblíbené jsou dokonce i její sušenky.
Kabelka japonské premiérky Sanaa Takaičiové se stala módním symbolem. (6. listopadu 2025) | foto: ČTK

Takzvané „sanakacu“, které by se dalo volně přeložit jako „sanamánie“ odvozující se od jména této 64leté konzervativní premiérky, by jí mohlo dát rozhodující mandát a umožnit jí uskutečnit plány zaměřené na oživení upadající ekonomiky. Podle průzkumů veřejného mínění by vládní koalice mohla díky ministerské předsedkyni získat až 300 křesel ve 465členné dolní komoře.

Ještě překvapivější je podle agentur obliba této konzervativní političky u voličů do 30 let, která přesahuje 90 procent. Její celková popularita se pak pohybuje okolo 60 procent.

Japonská premiérka rozpustila sněmovnu, budou předčasné volby. Věří v úspěch

Takanoriho Kobajašiho, ředitele společnosti Hamano vyrábějící černou koženou kabelku za 900 dolarů (přes 18 500 Kč), kterou Takaičiová pravidelně nosí, šokovali mladí lidé předhánějící se v nákupu tohoto doplňku. „Kabelku obvykle kupují lidé od 40 do 50 let. Ale od té doby, co se (Takaičiová) stala známou, nejspíše díky sociálním sítím, vidíme velký zájem ze strany zákazníků mezi 20 až 30 lety,“ řekl Kobajaši.

Podobný rozruch mezi Japonci vyvolalo i růžové kuličkové pero, kterým si politička dělá poznámky v parlamentu. Podle jednoho z prodejců se propiska prodává od podzimu, kdy se Takaičiová postavila do čela vlády, třikrát více. Nárůst v prodejích zaznamenal i výrobce krevetových rýžových sušenek, které premiérka držela v ruce při jízdě vlakem.

Takaičiová si na sociálních sítích vybudovala takovou popularitu, že zastínila soupeře jak ve své Liberálnědemokratické straně (LDP), tak v opozici. Na sociální síti X ji sleduje 2,6 milionu lidí, zatímco lídr opozice Jošihiko Noda má kolem 64 000 sledujících.

Její internetové příspěvky vynikají v obvykle usedlé japonské politice, napsala agentura Reuters, která jako příklad zmínila bubnování s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem nebo zpívání narozeninové písně italské premiérce Giorgii Meloniové v jejím rodném jazyce.

„Železná lady“ Sanae Takaičiová se stala první premiérkou v historii Japonska

„Mnoho mladých je dnes na sociálních sítích a myslím si, že mezi nimi roste konzervativní myšlení,“ řekla 32letá Haruka Okujamaová, jež z kabelky vytáhla časopis, který si koupila jen kvůli premiérce na obálce. „Má jasný a rozhodný způsob vyjadřování. Komunikuje jasně a konstruktivně a myslím, že tato energie má u mladých lidí ohlas,“ doplnil 24letý Takeo Fudžimura.

Někteří se však ještě nerozhodli, koho budou volit. Jako hlavní problém vidí rostoucí ceny a pokles měny jenu, který je podle Reuters částečně vyvolaný premiérčinými sliby velkorysých fiskálních opatření.

„I skromné vítězství by podtrhlo, jak Takaičiové osobní charisma samo o sobě oživilo osud strany, jejíž dlouhá vláda se rychle chýlila ke konci. Zdá se, že síla její osobnosti přesahuje politiku,“ řekl David Boling ze společnosti The Asia Group, která se zabývá strategickým poradenstvím.

