Muž v Kalifornii si před domem vytvořil obří svastiku, místním se to nelíbí

Zmíněný symbol vznikl na příjezdové cestě k jeho domu v ulici Lindell Drive. Šokovaní místní tvrdí, že je zosobněním všeho zlého, co dnes v americké společnosti je. Johnson se brání tím, že symbol, který je jasně vidět i na leteckých snímcích, nemá s Hitlerovým režimem ani neonacismem nic společného.



„Je to tibetský symbol, který vznikl ještě daleko předtím, než se ho zhostili nacisté,“ argumentoval Johnson v místní televizi ABC7. „Jsem navíc majitelem tohoto domu, můžu si tu dělat co chci, nikomu jinému do toho nic není,“ uzavřel majitel.

Historie svastiky je stará tisíce let. Tibetský symbol označujicí spiritualitu byl znám pod jménem sawastika a ramena jeho křížů směřovaly vlevo. Naproti tomu hinduistická svastika mířila vpravo a právě tu si pro své účely přivlastnili nacisté. V buddhismu symbolizoval znak otisk nohy samotného Buddhy.

Johnsonův hákový kříž směřuje také doprava a je tak replikou nacistického symbolu. Kontroverzní symbol má Johnson nejenom vybetonovaný před domem, ale zdobí také zábradlí a zvonek u dveří.

Počínáním Američana byl šokována především jeho nejbližší sousedka. Žena židovského původu jménem Renee Schulzová vedle něj bydlí už sedmadvacet let a říká, že Johnson nikdy nic tak extrémního neučinil.

„Se svými pocity jsem se mu nesvěřovala, ale nesouhlasím s tím. Myslím si, že to, co udělal, není správné. Nelíbí se mi to, ale je to na jeho pozemku,“ řekla Schulzová televizi NBC.

Představitelé okresu Costa County, kam El Sobrante spadá, oznámilo, že úřady nemají mechanismus, jak Johnsona přimět, aby symbol odstranil, nicméně vyzvali obyvatele, aby se vystříhali všech forem projevů, které by vedly k nenávisti či diskriminaci.

Svastika Je to kříž se čtyřmi do pravého úhlu zalomenými rameny, zobrazuje se jak v levotočivé, tak pravotočivé podobě. Jako symbol se objevuje v nejrůznějších kulturách, její stáří se datuje již do období neolitu. Symbol znali a znázorňovali Chetité, Řekové, Anglosasové, Slované, stejně jako byl znám obyvatelům střední Ameriky. V náboženství se svastika používala v hinduismu i buddhismu, výklad jejího významu se však liší. Nejčastěji je interpretován jako znak přinášející štěstí. Svastika se v západní kultuře ve dvacátém století stala symbolem nacismu. Byla pravotočivá a otočená o 45 stupňů, zobrazovala se v černé barvě na bílém kruhovém poli. Její používání je dnes v některých zemích trestné.

„Je to neakceptovatelné především proto, co ten znak symbolizuje a jak ho dnes lidé vnímají,“ řekl k případu John Gioia, okresní hejtman okresu Contra Costa. S ním souhlasí i další Johnsonův soused, Vince Poehnelt, který se s ním zná už od dětských let.

„Spousta lidí se bojí, cítí se dotčeně, ale myslím si že Johnson není nebezpečný. Možná jen až příliš líný na to, aby byl explicitní neonacista,“ dodal. „Je to hloupý nápad, protože to navíc snižuje nejen cenu toho domu, ale i poškozuje reputaci nás všech v okolí,“ dodal Poehnelt.

Sanfranciská policie Johnsonův počin nevyšetřuje.

„Obecně platí, že orgány v USA nepřijmou žádný právní předpis, který zakazuje extrémistické projevy nebo šíření např. nacismu nebo rasismu,“ říká manuál Ministerstva vnitra České republiky pojednávající o extremistických projevech a jejich vnímání americkou ústavou.

Ochrana svobody slova je ve srovnání s evropskými státy v USA považována za velmi silnou, Američané se mohou nenásilným způsobem mohou vyjádřit svobodně o jakémkoli zvoleném tématu.

Americká ústava rovněž úzkostlivě chrání právo občanů na osobní soukromí.