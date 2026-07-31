Agentura AP nicméně uvedla, že prohlášení námořní pěchoty použilo výraz „incident třídy A“, což je ve vojenské terminologii nejvážnější kategorie nehod, například při zničení letounu.
|
Za sestřel amerických stíhaček F-15 mohla složitost íránského bojiště. Nebylo to prvně
Stíhačka F-35 je stroj takzvané páté generace, která je obtížně zachytitelná radary. Varianta B pak znamená, že letoun vedle konvenčního vzletu a přistání je schopen krátkých vzletů a vertikálních přistání. V této variantě stojí jeden stroj asi 109 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč).