Agenti ICE zadrželi v San Diegu osmiletého chlapce, protestovaly stovky lidí

Podle představitelů školního okrsku v San Diegu chlapcův strýc uvedl, že hocha na schůzku s ICE minulou středu doprovodil, protože „nechtěl porušit zákon“.
Video, které před federální budovou natočila dobrovolná pozorovatelka Karen Pohlová, zachycuje tři ozbrojené federální agenty, jak odvádějí chlapce v poutech z pobočky ICE k výtahu.
„Naprosto mě to šokovalo, protože by mě nikdy nenapadlo, že seberou tak malé dítě samotné,“ řekla Pohlová.
Pohlová byla jednou ze stovek lidí, včetně učitelů, rodičů, aktivistů a zvolených činitelů, kteří se shromáždili před federální budovou, kde sídlí pobočka ICE a imigrační soud.
Protesty proti imigrační politice administrativy prezidenta Donalda Trumpa se tam konají každý týden už déle než rok. Kvůli zadržení chlapce se však utvořil větší dav než obvykle.
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Chlapec měl status dočasné ochrany (TPS) předtím, než ho administrativa prezidenta Donalda Trumpa letos ukončila. TPS je humanitární program určený pro obyvatele zemí zasažených válkou, přírodními a jinými katastrofami. Washington začal status udělovat Haiťanům po zemětřesení na Haiti v roce 2010. Program jim umožňoval v USA legálně žít a pracovat.