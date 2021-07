Sibiřský šaman, který chtěl vyhnat Putina, musí do psychiatrické léčebny

Gabyšev podle soudu představuje „extrémní nebezpečí“ pro společnost a „je zapotřebí, aby podstoupil nucenou léčbu ve specializované nemocnici a byl pod stálým dohledem,“ řekl stanici Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) Gabyševův obhájce Alexej Prjanišnikov.

„Znamená to, že bude držen v podmínkách podobajících se vězení,“ citovala šamanova právního zástupce agentura Reuters, podle níž délku pobytu v léčebně stanoví lékaři. „Zkušenosti naznačují, že nikdo neodchází dříve než za dva a půl až tři roky,“ dodal Prjanišnikov. Rozsudek soudu považuje na nepřiměřený a odvolá se proti němu.



Gabyšev zůstane až do nabytí právní moci verdiktu ve vazbě, podotkl Interfax.

Samozvaný sibiřský šaman upoutal pozornost médií, když se v roce 2019 vydal se svými stoupenci pěšky na 8000 kilometrů dlouhou cestu z Jakutska do Moskvy, aby z Kremlu „vyhnal Putina“, kterého označuje za démona, a aby - jak řekl - obnovil vládu lidu. Policie ho na cestě zadržela a vrátila do Jakutska. V zimě téhož roku vyrazil do Moskvy znovu. Policie ho opět zadržela a přerušila i jeho další pokusy. Zároveň ho úřady poslaly na čas do psychiatrické léčebny.

Když v lednu oznámil svou zatím poslední výpravu do metropole, bezpečnostní složky přišly k němu domů a zatkly ho. Podle Interfaxu členové gardy doprovázeli lékaře, který ho šel zkontrolovat, protože šaman přestal docházet na kontroly a odmítl psychiatrickou léčbu. Když vstoupili do jeho domu, Gabyšev jednoho člena gardy napadl a zranil mečem, píše ruská agentura s odvoláním na vyšetřovatele.

Gabyševova sestra mezitím letos v dubnu RFE/RL řekla, že zdravotní stav jejího bratra se dramaticky zhoršil. Ona sama se domnívá, že se tak stalo kvůli blíže neurčeným injekcím, které dostával na psychiatrické klinice.

Ochránci lidských práv proti Gabyševově předchozímu držení v ústavu protestovali a tvrdili, že Rusko nastoluje praxi sovětského režimu. Ten zavíral některé disidenty do psychiatrických léčeben, aby se zbavil svých kritiků.