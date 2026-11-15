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Šaman má recept na vítězství Ruska nad Ukrajinou. Chystá rituály s velbloudy

Ivana Vaňkátová
  18:33
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Dvouhrbý velbloud táhne saně pastýřů, kteří cestují po sněhem pokryté stepi na jihu Sibiře. | foto: Ilya NaymushinReuters

Pět velbloudů každý měsíc po dobu jednoho roku, celkem rovných šedesát obětí. Sibiřský šaman Artur Cybikov z Irkutské oblasti přišel s originálním receptem, jak zvrátit průběh války na Ukrajině. Hodlá rituálně usmrtit stádo sudokopytníků, aby naklonil slovanské bohy ruské armádě a prezidentu Vladimiru Putinovi. Zatímco se ochránci zvířat obracejí na prokuraturu, samolibý duchovní připomíná, že podobnou praxi už má v malíku – v roce 2019 si za upálení pěti velbloudů odnesl od úřadů pokutu v přepočtu zhruba tisíc korun.

Třiapadesátiletý Artur Cybikov z Angarsku, který stojí v čele organizace Věčně modré nebe a letos v srpnu se na sporném sjezdu nechal prohlásit nejvyšším šamanem Ruska, představil svůj válečný plán koncem října na sociální síti VKontakte. S rituály, které podle něj představují klíčovou duchovní podporu pro ruské vojáky, prý začne v listopadu.

„Aby to všechno co nejrychleji skončilo naším vítězstvím ve speciální operaci,“ vysvětlil Cybikov své pohnutky regionálnímu investigativnímu projektu Lidé Bajkalu. Vize rituálu připomíná poněkud krvavou zahradní slavnost pro nadpřirozené síly: „Přijdou všichni bohové-předkové, nakrmíme je, posedíme s nimi, promluvíme si a požádáme je o odpuštění,“ líčil duchovní na videozáznamu.

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Sám sebe přitom neváhal pasovat do role nepostradatelného stratéga. „My jsme poslední obranná linie,“ prohlásil s tím, že nad osudem zvířat rozhodně nehodlá ronit slzy: „Pokud jde o život všeho na Zemi, nebo o život dobytčete – velblouda, ani vteřinu o svém jednání nepochybuji.“

Zda už během prvních listopadových dnů skutečně padla za vlast první oběť, zatím není veřejně doloženo.

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Že u Cybikova nejde jen o prázdné řeči na sociálních sítích, dokládá jeho vlastní minulost. V únoru 2019 obletělo internet video z Irkutské oblasti, na němž skupina šamanů pod jeho vedením rituálně zabila, rozporcovala a spálila na hranici pět velbloudů. Účelem tehdejšího obřadu údajně bylo posílení Ruska a jeho národů.

Záběry vyvolaly vlnu pobouření a případem se začala zabývat angarská prokuratura pro podezření z týrání zvířat. Ruská spravedlnost si však s netradiční formou vlastenectví poradila po svém. Policie totiž nakonec trestní řízení vůbec nezahájila s pozoruhodným zdůvodněním: velbloud je prý domácí zvíře stejně jako kráva, koza nebo ovce a majitel má právo rozhodnout, co s ním udělá.

Jediným trestem tak nakonec zůstala pokuta od veterinární správy ve výši tří tisíc rublů (v přepočtu přibližně osm set korun) – nikoliv však za upálení zvířat, ale za jejich přepravu bez platných veterinárních dokumentů.

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Velbloud jako posvátné zvíře a strach z nálepky nepřítele

Současný plán na dvanáctinásobné zopakování obřadu naráží nejen u aktivistů za práva zvířat, kteří už zaslali podnět angarské prokuratuře, ale i v samotných šamanských kruzích. Představitelé burjatského šamanského centra Tengeri upozorňují, že velbloud je v jejich tradici posvátným tvorem, který se v žádném případě neobětuje.

Kriticky se k nápadu staví také tuvinská šamanka Aleftina Sagaan-Oolová. „Smrt zvířat přece válku nezastaví,“ vzkázala Cybikovovi s tím, že podobné obřady nemají s tradičním tuvinským ani burjatským šamanismem nic společného. Řada dalších duchovních se však podle projektu Lidé Bajkalu bojí vystoupit veřejně, protože v současném Rusku by kritika člověka, jenž hlasitě podporuje vojenskou invazi a prezidenta, mohla snadno skončit obviněním z vlastizrady.

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Cybikovův nerušený rozlet ukazuje, jak tenká je v Rusku hranice mezi tolerovanou mystikou a nebezpečným extremismem – rozhoduje výhradně to, komu kouzla slouží. Zatímco Cybikov v minulosti pořádal obřady za Putinovo znovuzvolení, rozdává vojákům amulety a spřádá plány na likvidaci velbloudů, jiný sibiřský šaman na svou duchovní misi krutě doplatil.

Jakutský šaman Alexandr Gabyšev se v roce 2019 vydal pěšky na tisíce kilometrů dlouhou pouť do Moskvy s cílem vyhnat z Kremlu Putina, kterého označil za démona. Zásahové jednotky ho však zadržely a soudy ho poslaly na nucenou psychiatrickou léčbu, kde zůstává na neurčito.

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