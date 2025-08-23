Nasaď si helmu a jdi si na Ukrajinu sám. Salviniho vzkaz Macronovi rozlítil Paříž

Autor: ,
  10:06
Francie si tento týden předvolala italskou velvyslankyni v Paříži Emanuelu D’Alessandrovou. Důvodem byly podle francouzské diplomacie „nepřijatelné výroky“ italského vicepremiéra Mattea Salviniho na adresu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
Italský ministr infrastruktury Matteo Salvini hovoří na tiskové konferenci, na...

Italský ministr infrastruktury Matteo Salvini hovoří na tiskové konferenci, na které oznamuje schválení státem financovaného mostu přes Messinský průliv. (6. srpna 2025) | foto: Andreas SOLARO / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Emmanuel Macron (18. července 2025)
Italský pravicový blok slaví vítězství ve volbách. Zleva: Matteo Salvini,...
Rusko použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely k útokům na...
Rusko použilo stovky dronů, nadzvukové a balistické rakety i střely k útokům na...
7 fotografií

Šéf italské krajně pravicové vládní strany Liga Salvini, který je zároveň ministrem dopravy, ve čtvrtek Macronovi vzkázal, aby si nasadil helmu, vzal pušku a šel na Ukrajinu sám. Reagoval tak na Macronovu podporu nasazení vojáků na Ukrajině po skončení války jako možné bezpečnostní záruky.

Francouzská diplomacie podle agentury AFP uvedla, že italská velvyslankyně byla upozorněna, že Salviniho výroky jsou v rozporu s „klimatem důvěry a historickými vztahy“ obou zemí. Paříž také zdůraznila, že Itálie i Francie neochvějně podporují Ukrajinu.

Koncern Kalašnikov vyrobil nový kulomet. Rusové jej otestují na Ukrajině

Macron či britský premiér Keir Starmer a někteří další evropští politici se vyslovili pro nasazení vojáků na Ukrajině jako možné záruky poválečného urovnání. Přítomnost evropských vojáků na ukrajinském území ale Moskva odmítá.

Salviniho výroky na adresu francouzského prezidenta nejsou ojedinělé, italský ministr Macrona dlouhodobě veřejně označuje za „válečného štváče“ a podle agentury APA ho v minulosti nazval také pokrytcem či „zdvořilým pánem, který pije příliš mnoho šampaňského“.

Jsme připraveni jednat s Putinem bez jakýchkoliv podmínek, prohlásil Zelenskyj

Ve čtvrtek Salvini rovněž řekl, že jeho odmítání nasazení italských vojáků na Ukrajině je postojem místopředsedy vlády, ministra a předsedy strany Liga.

Italská premiérka Giorgia Meloniová navrhuje jako bezpečnostní záruku pro Ukrajinu pro poválečné uspořádání ustanovení podobné článku 5 smlouvy Severoatlantické aliance, který považuje útok na jednoho člena obranného uskupení za útok proti všem. Návrh nepočítá s tím, že by Ukrajina byla členem NATO.

Vstoupit do diskuse (28 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Nasaď si helmu a jdi si na Ukrajinu sám. Salviniho vzkaz Macronovi rozlítil Paříž

Francie si tento týden předvolala italskou velvyslankyni v Paříži Emanuelu D’Alessandrovou. Důvodem byly podle francouzské diplomacie „nepřijatelné výroky“ italského vicepremiéra Mattea Salviniho na...

23. srpna 2025  10:06

U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli...

23. srpna 2025  9:57

Třetí smrt pod tramvají. Žena upadla v Plzni při přebíhání, souprava ji přejela

Tramvaj v pátek večer v plzeňské čtvrti Bolevec na severu města usmrtila čtyřiačtyřicetiletou ženu, která upadla při přebíhání kolejí. Žena zraněním podlehla, sdělila v sobotu ráno policejní mluvčí...

23. srpna 2025  9:53

Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty

Policisté v pátek podnikli rozsáhlou kontrolní akci řidičů v Praze. Mimo jiné se zaměřili na alkohol, drogy či celostátně hledané. První prohřešky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Již během první...

23. srpna 2025  9:51

Záhada „úspěchu“ náboru ruské armády. Statistiky ukazují, že Medveděv přehání

Bývalý ruský prezident a místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv hrdě hlásí, že se ruské armádě daří najímat více lidí než před rokem. I ukrajinská vojenská rozvědka varovala, že Rusko...

23. srpna 2025  9:42

„Rasistická“ ulice u českého velvyslanectví v Berlíně se přejmenuje. Soud souhlasí

Berlín může v sobotu přejmenovat spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse. Rozhodl o tom v pátek večer vrchní správní soud, který tak zrušil dopolední rozhodnutí soudu nižší instance, který...

23. srpna 2025  9:11

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

Smrt u Niagarských vodopádů. Náhle strhl volant a autobus plný turistů se převrátil

V americkém státě New York havaroval v pátek turistický autobus, který se vracel z Niagarských vodopádů do New Yorku. V autobuse cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších...

23. srpna 2025  8:49

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

23. srpna 2025  8:30

V Kalifornii zamítli propuštění na podmínku i staršímu z bratrů Menendezových

Kalifornská soudní komise v pátek zamítla žádost o podmínečné propuštění z vězení Lylu Menendezovi, který si s mladším bratrem Erikem odpykává trest za vraždu rodičů. Informovala o tom agentura...

23. srpna 2025  8:05

Běloruský řidič, v jehož autě se udusila syrská migrantka, jde před soud

Běloruský řidič, který loni převážel přes Česko 30 migrantů ze Sýrie, čelí obžalobě z převaděčství. Středočeský krajský soud se jeho případem začne zabývat v září, sdělil mluvčí soudu Jiří Wažik. V...

23. srpna 2025  7:47

V Salvadoru musí ředitelé škol nově dohlížet na oblečení a účesy žáků

Ve středoamerickém Salvadoru musí nově ředitelé škol dohlížet na oblečení a účesy žáků. Jedná se o jednu z novinek zavedených novou ministryní školství a armádní kapitánkou Karlou Triguerosovou....

23. srpna 2025  7:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.