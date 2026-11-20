„Dalších šest let,“ vzkázal Bukele svým příznivcům při podání kandidatury. Volby hlavy státu se v Salvadoru budou konat 28. února.
Předčasné prezidentské volby souvisí s úpravou ústavy schválenou v loňském roce. Změna schválená parlamentem, kde mají Bukeleho příznivci většinu, zrušila omezení počtu mandátů, prodloužila prezidentské volební období z pěti na šest let a zrušila druhé kolo voleb. Prezidentem se tak stane kandidát, který získá nejvíce hlasů.
Tím by mohl být na konci února znovu Bukele. Prezident si získal velkou voličskou přízeň svou kampaní proti zločineckým organizacím, jejímž symbolem se stala maxivěznice Cecot pro až 40 000 lidí. I další země ve střední a jižní Americe uvažují o zřízení podobných vězeňských táborů.
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Podle lidskoprávních organizací však policejní zátahy proti domnělým členům gangů doprovázejí přešlapy či porušování lidských práv, které úřady nijak neřeší. V zemi byl totiž vyhlášen a mnohokrát prodloužen mimořádný stav. V zahraničí si Bukele pak získal pozornost tím, že v roce 2021 nechal zavést bitcoin jako oficiální měnu země.
Bukele exportoval svůj boj proti gangům i do Karibiku, když vyslal na 2000 vojáků na Haiti. Tam se zločinecké gangy zmocnily části hlavního města a okolí. Salvadorský kontingent zahájil rozsáhlejší operaci na Haiti poté, co v polovině října byli uneseni, zřejmě právě gangy, čtyři jeho vojáci.
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Původně salvadorská ústava umožňovala dosloužit jen jeden mandát. Soudci blízcí prezidentovi však v roce 2024 Bukelemu umožnili kandidovat znovu.