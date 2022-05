Salvadorka po komplikacích potratila. Soud ji poslal na třicet let do vězení

Soud ve středoamerickém Salvadoru poslal ženu na třicet let do vězení za to, že podstoupila potrat. Ten je totiž v zemi zakázaný, a to bez jakýchkoliv výjimek. Podle obžaloby se žena dopustila vraždy. Nevládní organizace, jež obžalované pomáhala s obhajobou, však tvrdí, že měla zdravotní komplikace, kvůli nimž potratila spontánně.