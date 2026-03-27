Salvador schválil doživotí pro mladistvé, čeká je za vraždu či znásilnění

  14:33
Salvadorský parlament ve čtvrtek schválil reformu, která zavádí možnost doživotního vězení pro nezletilé odsouzené za vraždu, znásilnění a terorismus. Jde o další součást boje salvadorského prezidenta Nayiba Bukeleho proti kriminalitě ozbrojených gangů.
Vězni sedí v celách během návštěvy nově zvoleného chilského prezidenta Joseho Antonia Kasta v megavěznici v Tecoluce v Salvadoru. (30. ledna 2026) | foto: RODRIGO SURA / EPA / Profimedia

Salvadorský parlament také ve čtvrtek o dalších 30 dnů prodloužil výjimečný stav, který umožňuje policii zadržet osoby podezřelé ze členství v gangu bez soudního příkazu a který v zemi platí už čtyři roky.

Od zavedení výjimečného stavu bylo v Salvadoru zatčeno na 91 650 lidí podezřelých ze členství v gangu, z toho asi 8000 bylo posléze propuštěno s tím, že jsou nevinní. Podle nevládních organizací ale za mřížemi ještě mnoho nevinných zůstává.

„Zaručíme salvadorským rodinám klid, že žádný z těchto zločinců už nikdy nespatří světlo světa,“ řekl k zavedení doživotí pro mladistvé šéf parlamentu Ernesto Castro. Změny schválilo 58 ze 60 členů jednokomorového Kongresu, v němž má opozice pouze tři poslance. V platnost vstoupí osm dní po zveřejnění v úředním věstníku.

Už minulý týden salvadorský parlament schválil ústavní reformu, která v zemi zavádí doživotní vězení, tedy trest dříve ústavou zakázaný.

Doživotní vězení bude moci být uloženo pouze vrahům, násilníkům a teroristům. Nejvyšší možný trest v Salvadoru byl dosud 60 let odnětí svobody.

Soudy ale nově budou mít také povinnost doživotní trest přezkoumat a rozhodnout o podmínečném propuštění, a to v případě nezletilých po odpykání 25 let trestu a u dospělých po 30 až 40 letech ve vězení.

Bukele se stal v roce 2019 v sedmatřiceti letech nejmladším prezidentem v historii Salvadoru a v roce 2024 mandát obhájil, zřejmě i proto, že v této šestimilionové zemi výrazně snížil kriminalitu.

Zatímco v roce 2019 tam na 100 tisíc obyvatel připadalo 36 vražd, loni to byla na sto tisíc obyvatel jen jedna vražda. Mnozí ale Bukeleho označují za diktátora, z čehož si on sám dělá legraci a označuje se za „nejvíce cool diktátora na světě“.

Bukeleho postup vůči zločincům ocenilo i několik vlád v Latinské Americe. Například kostarická vláda letos začala stavět velkou věznici s přísným režimem po vzoru Salvadoru, kde Bukele nechal postavit věznici s kapacitou asi 40 tisíc lidí, což z ní činí zřejmě největší vězení na světě.

O pomoc s reformou věznic ho požádal i nový bolivijský prezident Rodrigo Paz. Inspiraci u Bukeleho našla také, nyní už bývalá, honduraská prezidentka Xiomara Castrová, v jejíž zemi ale Bukeleho model úspěch neměl.

