Salvadorský parlament také ve čtvrtek o dalších 30 dnů prodloužil výjimečný stav, který umožňuje policii zadržet osoby podezřelé ze členství v gangu bez soudního příkazu a který v zemi platí už čtyři roky.
Od zavedení výjimečného stavu bylo v Salvadoru zatčeno na 91 650 lidí podezřelých ze členství v gangu, z toho asi 8000 bylo posléze propuštěno s tím, že jsou nevinní. Podle nevládních organizací ale za mřížemi ještě mnoho nevinných zůstává.
„Zaručíme salvadorským rodinám klid, že žádný z těchto zločinců už nikdy nespatří světlo světa,“ řekl k zavedení doživotí pro mladistvé šéf parlamentu Ernesto Castro. Změny schválilo 58 ze 60 členů jednokomorového Kongresu, v němž má opozice pouze tři poslance. V platnost vstoupí osm dní po zveřejnění v úředním věstníku.
Už minulý týden salvadorský parlament schválil ústavní reformu, která v zemi zavádí doživotní vězení, tedy trest dříve ústavou zakázaný.
Doživotní vězení bude moci být uloženo pouze vrahům, násilníkům a teroristům. Nejvyšší možný trest v Salvadoru byl dosud 60 let odnětí svobody.
Soudy ale nově budou mít také povinnost doživotní trest přezkoumat a rozhodnout o podmínečném propuštění, a to v případě nezletilých po odpykání 25 let trestu a u dospělých po 30 až 40 letech ve vězení.
Bukele se stal v roce 2019 v sedmatřiceti letech nejmladším prezidentem v historii Salvadoru a v roce 2024 mandát obhájil, zřejmě i proto, že v této šestimilionové zemi výrazně snížil kriminalitu.
Zatímco v roce 2019 tam na 100 tisíc obyvatel připadalo 36 vražd, loni to byla na sto tisíc obyvatel jen jedna vražda. Mnozí ale Bukeleho označují za diktátora, z čehož si on sám dělá legraci a označuje se za „nejvíce cool diktátora na světě“.
Bukeleho postup vůči zločincům ocenilo i několik vlád v Latinské Americe. Například kostarická vláda letos začala stavět velkou věznici s přísným režimem po vzoru Salvadoru, kde Bukele nechal postavit věznici s kapacitou asi 40 tisíc lidí, což z ní činí zřejmě největší vězení na světě.
O pomoc s reformou věznic ho požádal i nový bolivijský prezident Rodrigo Paz. Inspiraci u Bukeleho našla také, nyní už bývalá, honduraská prezidentka Xiomara Castrová, v jejíž zemi ale Bukeleho model úspěch neměl.