Van Hollen přijel ve středu do Salvadoru jednat o propuštění Salvadorce, jehož americká vláda vyhostila, přestože měl v USA chráněný status. Viceprezident Ulloa odmítl americkému zákonodárci umožnit návštěvu tohoto muže ve vězení, napsal deník The New York Times (NYT) s odvoláním na prohlášení Van Hollena.

Americké ministerstvo zahraničí již dříve potvrdilo, že vyhoštěný Salvadorec Kilmar Ábrego García je zadržován v salvadorské věznici CECOT neboli Středisku pro zadržování teroristů. I když Nejvyšší soud USA minulý týden rozhodl, že americká vláda musí „uskutečnit a usnadnit“ jeho návrat do Spojených států, americký prezident Donald Trump to odmítá.

Případ vyhoštěného Salvadorce se tak stal dalším sporem mezi Trumpovou administrativou a federálními soudy. Podle některých demokratických senátorů, včetně Van Hollena, případ vyústil v ústavní krizi, jelikož exekutiva nerespektuje rozhodnutí soudů Ábrega Garcíu vrátit do USA.

„Předtím jsme byli v šedé zóně. Ale jestliže Trumpova administrativa nadále ohrnuje nos nad federálními soudy v této kauze, jednoznačně se ocitáme v oblasti ústavní krize,“ prohlásil Van Hollen. „Jedná se o muže z Marylandu. Jeho rodina žije v Marylandu a on se dostal do naprosto skandální situace, když Trumpova administrativa u soudu přiznala, že byl omylem unesen ze Spojených států a umístěn do nechvalně proslulého vězení v Salvadoru, čímž byla porušena všechna jeho práva na spravedlivý proces,“ dodal senátor za Maryland.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová Van Hollena za jeho výroky a návštěvu Salvadoru kritizovala. „Žádný otec z Marylandu neexistuje,“ řekla v narážce na to, jak Ábrega Garcíu označují média. Zopakovala stanovisko vlády, že pokud bude přivezen zpět do USA, bude okamžitě znovu deportován. „Už nikdy nebude žít ve Spojených státech amerických,“ uvedla mluvčí.

Leavittová před novináři Ábrega Garcíu označila za člena gangu Mara Salvatrucha (MS-13) a za teroristu. Trumpova vláda nejprve oznámila, že muže vyhostila omylem kvůli administrativní chybě. Členové vlády však nyní tvrdí, že Ábrego García má vazby na MS-13 a že jeho deportace byla zákonná. Van Hollen tvrzení vlády o příslušnosti Ábrega Garcíi k MS-13 označil za lež.

Kilmar Ábrego García žil ve Spojených státech od roku 2011 a oženil se s Američankou, s níž vychovával jednoho potomka a dvě děti z manželčina předchozího svazku. Americký imigrační soudce mu v minulosti udělil ochranu před deportací do Salvadoru, kde mu podle soudu hrozí pronásledování místními gangy.

Ábrego García byl jedním z migrantů, které americká vláda 15. března ve třech letadlech deportovala do Salvadoru kvůli jejich údajným vazbám na zločinecké gangy. Bílý dům uvedl, že salvadorské vládě zaplatí šest milionů dolarů (asi 132 milionů korun) za to, že bude deportované osoby zadržovat nejméně rok. Salvadorský prezident Nayib Bukele finanční dohodu jako důvod pro nevrácení Ábrega Garcíi do USA veřejně nepotvrdil.