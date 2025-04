Informovaly o tom v noci na dnešek agentury AP, Reuters a AFP. Venezuelská prokuratura označila prohlášení salvadorského prezidenta za cynická a žádá seznam zadržovaných.

Bukele se ve svém příspěvku na síti X obrátil přímo na venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. „Chci navrhnout humanitární dohodu zahrnující repatriaci 100 procent z 252 Venezuelanů, kteří byli deportováni, výměnou za propuštění a předání stejného počtu (252) z tisíců politických vězňů, které zadržujete,“ uvedla salvadorská hlava státu.

Prezident přitom jmenoval příbuzné představitelů venezuelské opozice, aktivisty nebo novináře, které by měl podle něj venezuelský režim výměnou propustit. Zmínil například zetě někdejšího prezidentského kandidáta Edmunda Gonzáleze Urrutii nebo matku opoziční představitelky Maríe Coriny Machadové. Dodal, že do výměny by mělo být zahrnuto také pět desítek lidí jiných národností, včetně Čecha.

Jeho jméno salvadorský prezident nezmínil. Venezuelské úřady nicméně loni v září podle médií zadržely Čecha Jana Darmovzala, kterého spolu s dalšími cizinci obvinily ze snahy destabilizovat politickou situaci v zemi. České velvyslanectví v kolumbijské Bogotě následně zaslalo v souvislosti se zadržením Čecha ve Venezuele nótu na tamní ministerstvo zahraničí.

Salvadorský prezident nyní ve svém příspěvku mimo jiné také uvedl, že požádá ministerstvo zahraničí, aby kontaktovalo Madurovu vládu.

Venezuelská prokuratura následně podle AP a AFP označila Bukeleho prohlášení za cynická a požádala o kompletní seznam zadržených Venezuelanů společně s vysvětlením, z jakých zločinů jsou obvinění. Bukele ve svém příspěvku tvrdí, že někteří nyní v Salvadoru držení Venezuelané spáchali vraždy nebo se dopustili znásilnění.

Venezuelská vláda podle agentury Reuters tvrdí, že v zemi nejsou političtí vězni, ale odsouzení lidé byli usvědčeni ze zločinů. Nevládní organizace nicméně uvádějí, že z politických důvodů je ve Venezuele uvězněno přes 800 lidí.

Zvláštní zmocněnec americké administrativy pro otázky rukojmích Adam Boehler Bukeleho krok přivítal a poděkoval mu za něj. Ve svém příspěvku na síti X uvedl, že Venezuela zadržuje také deset Američanů. „Nespočineme, dokud nebudou všichni doma,“ napsal americký činitel.

Bukeleho návrh se objevil v době, kdy se Salvador ocitl pod drobnohledem světa kvůli přijímání Venezuelanů a Salvadořanů deportovaných administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, která je obvinila z členství v ganzích, byť poskytla málo důkazů, napsala agentura AP.

Trumpova vláda v březnu hromadně deportovala přes dvě stovky Venezuelanů do salvadorské obří věznice CECOT na základě dohody, v rámci které má Washington za jejich roční pobyt zaplatit středoamerické zemi šest milionů dolarů (asi 133 milionů korun).

Washington tvrdí, že jde o členy zločineckého gangu Tren de Aragua, kteří ohrožovali bezpečnost Spojených států. Právníci a příbuzní mnohých z nich ale takové obvinění odmítají.

V sobotu Nejvyšší soud USA dočasně zakázal Trumpově vládě deportovat na základě zákona o nepřátelských cizincích z konce 18. století další skupinu venezuelských migrantů.