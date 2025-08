Salvadorský diktátor Bukele může vládnout neomezeně, nechal změnit ústavu

Bukele byl loni v únoru znovu zvolen v prezidentských volbách, ačkoliv to ústava této středoamerické země neumožňovala. Salvadorský nejvyšší soud obsazený soudci, které jmenovali zákonodárci Bukeleho strany, ovšem v roce 2021 rozhodl, že je lidským právem prezidenta znovu kandidovat, a že tedy může sloužit dvě funkční období za sebou.

Až do té doby soudy interpretovaly salvadorskou ústavu tak, že prezidentům po skončení jejich prvního funkčního období zakazuje na deset let usilovat o další mandát. Bukele po svém znovuzvolení novinářům řekl, že si nemyslí, že by byla ústavní reforma zapotřebí, ale vyhnul se odpovědi na to, zda se pokusí kandidovat i potřetí.

Salvadorská sněmovna, kde prezidentova strana Nové myšlenky disponuje drtivou většinou, před letními parlamentními prázdninami ve čtvrtek večer schválila návrh ústavního dodatku v poměru 57 ku 3 hlasům.

Ústavní změna rovněž zkrátí stávající funkční období prezidenta tak, aby v roce 2027 mohly být všechny volby uspořádány současně, zatímco dosud se prezidentské, parlamentní a komunální volby konaly střídavě. Synchronizace voleb pravděpodobně opět zvýhodní vládnoucí stranu ve všech směrech, poznamenala agentura Reuters.

„Je to docela prosté, Salvadore: pouze vy budete mít pravomoc rozhodnout, jak dlouho si přejete podporovat práci kteréhokoliv veřejného činitele, včetně vašeho prezidenta,“ prohlásila poslankyně Ana Figueroaová ze strany Nové myšlenky, která změnu ústavy navrhla.

Hrstka zákonodárců, kteří nejsou členy vládnoucí strany, hlasovala proti návrhu v obavách, že ještě upevní vládu jedné strany. „Dnes v Salvadoru zemřela demokracie,“ konstatovala zákonodárkyně Marcela Villatorová z opoziční Národní republikánské aliance (Arena).