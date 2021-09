Salvador má po zavedení bitcoinu problémy. Většina lidí toho o měně moc neví

Před budovou nejvyššího soudu v San Salvadoru se v úterý shromáždila asi tisícovka protestujících, kteří pálili pneumatiky a odpalovali ohňostroje. Odpůrci kryptoměny deklamovali, že bitcoin může způsobit finanční nestabilitu a vést k nezákonným transakcím. Demonstraci nakonec rozehnali policisté.

Vláda prezidenta Bukeleho slíbila každému uživateli bitcoiny za 30 dolarů. Při prosazování bitcoinu tvrdil, že jeho použití pomůže Salvadorcům ušetřit ročně 400 milionů dolarů na poplatcích za převody peněz ze zahraničí a že poskytne napojení na finanční služby pro ty, kteří nemají bankovní účet. Podle výpočtů BBC založených na údajích od Světové banky (SB) se částka blíží spíše k 170 milionům dolarů.

Potíže při měnovém experimentu byly i technického rázu. Obchody s aplikacemi firem Apple a Huawei například nenabízely vládou podporovanou digitální peněženku Chivo. Vláda také musela odpojit servery poté, co nedokázaly držet krok s registracemi uživatelů. V průběhu dne se vládní peněženka objevila pouze v několika obchodech a přijímaly ji velké firmy jako Starbucks či McDonald’s.



Cena nejznámější kryptoměny bitcoin v úterý výrazně klesla, podle záznamů na specializovaném webu CoinDesk spadla až na 42 921 USD (919 771 Kč). Opoziční politik Johnny Wright Sol prohlásil, že pokles ceny připravil jednu z nejchudších jihoamerických zemí o 3 miliony dolarů.

„Byl to opravdu špatný den pro prezidenta Nayiba Bukeleho, jeho vládu a bitcoinový experiment. Většina lidí ví o kryptoměnách velmi málo. Víme, že je to velmi křehký trh a to se dnes nepochybně projevilo,“ uvedl opoziční představitel. Informoval o tom ve středu server BBC News.

Bitcoin má ale v zemi i příznivce. Ed Hernandez vede rodinný obchod v San Salvadoru, kde zákazníci nakupují základní věci jako je rýže, fazole a čisticí prostředky. Se zavedením bitcoinu jako oficiálního platidla souhlasí. Líbí se mu ale, že nebude muset vzhledem k pandemii covidu-19 používat hotovost. Kryptoměna ho navíc ochrání před padělanými bankovkami.

„Ano vidím v tom riziko, ale to existuje v životě u všeho. Když vlastníme obchod, někdy koupíme zboží, které neprodáme. Zatímco ostatní vidí krizi, já vidím příležitost,“ uvedl podle BBC majitel obchodu.