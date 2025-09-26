„Nikdo nás neodpráskne.“ Z pekla gangů je dnes ráj turistů. Bezpečnější než Francie

Přijet do San Salvadoru bylo před pár lety jako dorazit do Kábulu, jen jste nenosili neprůstřelnou vestu. Jak zažil autor těchto řádků, když si návštěvníci chtěli vyfotit hlavní katedrálu svatého Spasitele, vysypal je autobus na náměstí Barrios přímo u ní a byli převedeni do ohrady asi tak deset krát deset metrů, kterou celý den obkličovali muži se samopaly, aby odradili tamní gangy.
Jedna matka s chutí vedla své poskakující batole do parku, aniž se bála, že se dostane do přestřelky, zakopne o mrtvolu nebo bude muset platit gangu za přechod ulice.