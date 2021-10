Dva muže zachránili po měsíci stráveném v člunu. Bylo to zpestření, říkají

Livae Nanjikana a Junior Qoloni se 3. září vydali z ostrova Mono ležícího v západní části Šalamounových ostrovů na člunu poháněném 60koňovým motorem. Plánovali cestovat 200 kilometrů jižně do města Noro na ostrově New Georgia. Ostrovy Vella Lavella a Gizo jim měly sloužit jako navigační body. S informací přišel britský list The Guardian.



„Takovou cestu jsme absolvovali už několikrát a vždycky to dopadlo dobře,“ říká Nanjikana. Ovšem i pro tak zkušené námořníky umí moře omývající Šalamounovy ostrovy připravit nejedno překvapení. Zvláště část mezi nimi a Papuou-Novou Guineou je podle mnohých velice nebezpečná oblast.

Byli na moři sotva pár hodin, když jejich loď zasáhl intenzivní déšť, který jim znemožnil vizuální navigaci podél pobřeží.

„Když se počasí zhoršilo, bylo to zlé, ale do tuhého začalo jít, když se nám rozbila GPS,“ říká Qoloni. „Vůbec jsme nevěděli, kam nás silný vítr nese, a tak jsme vypnuli motor, abychom šetřili palivo, a nechali jsme se unášet neznámo kam,“ dodal Nanjikana.

Naštěstí se na cestu vybavili pomeranči, z rozbouřeného moře se jim po několik týdnů dařilo lovit kokosové ořechy a dešťovou vodu odchytávali do kousků plachtoviny.

Moře je po devětadvaceti dnech zaneslo ke 400 kilometrů vzdálenému pobřeží ostrovu Nová Británie na Papui-Nové Guineji. Tam 2. října uviděli rybáře, který je konečně zachránil. „Sice jsme nevěděli, kde jsme, ale že jsme v jiné zemi, nás ani ve snu nenapadlo,“ uvedl Nanjikana.

Oba muži ve člunu byli tak zesláblí, že je v Pomiu, kde konečně zakotvili, muselo z lodi dostávat několik lidí. Oba muže okamžitě přepravili do nejbližší nemocnice.

„Na lodi jsme vůbec neměli tušení, co se děje. Zprávy o covidu se k nám ze světa samozřejmě nedostávaly,“ směje se Nanjikana. „Už se ale těším domů a chápu naši cestu jako takové zpestření života,“ dodává.

Zástupkyně ministerstva zahraničních věcí Šalamounových ostrovů Mary Waleneneová oznámila, že země již pracuje na tom, aby se oba muži mohli co nejdříve vrátit domů, uzavírá The Guardian.