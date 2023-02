Políčko za útok na Rushdieho. Íránská nadace odměnila vykonavatele fatvy

Informovala o tom v úterý agentura Reuters.

„Upřímně děkujeme za statečný čin mladého Američana, který muslimy obšťastnil tím, že Rushdieho oslepil na jedno oko a zneškodnil mu jednu ruku,“ uvedl Mohammad Esmail Zarei, tajemník Nadace pro provádění fatvy imáma Chomejního.

„Rushdie (díky němu) už není víc než živý mrtvý. Na počest tohoto odvážného činu mu bude darováno asi 1 000 metrů čtverečních zemědělské půdy. Buď jeho osobě nebo některému z jejích zákonných zástupců,“ dodal Zarei.

Pětasedmdesátiletý Rushdie přišel o oko a jednu ruku poté, co ho v srpnu na pódiu literární akce konané poblíž Erijského jezera v západní části státu New York napadl čtyřiadvacetiletý šíitský muslimský Američan z New Jersey.

„Asi mě překvapilo, když jsem slyšel, že přežil,“ řekl tehdy listu New York Post čtyřiadvacetiletý Hadi Matar, který britského spisovatele pobodal. O autorovi prohlásil, že ho „vůbec nemá rád“. Ze Satanských veršů, kvůli kterým kdysi Írán vydal fatvu nařizující Rushdieho smrt, ovšem útočník „četl jen pár stránek“.

fatva Íránský duchovní vůdce Rúholláh Chomejní v roce 1989 vydal pokyn (fatvu) k zabití Rushdieho za román Satanské verše. Část muslimů tuto knihu považuje za urážku islámu. Spisovatel kvůli své tvorbě léta dostával výhrůžky smrtí.

Britský spisovatel indického původu Salman Rushdie byl napaden na pódiu při vystoupení v New Yorku v polovině srpna minulého roku: