Miliardáři povolili prokopat v dominantě Salcburku soukromý tunel. Lidé zuří

Autor:
  16:46
Miliardář Wolfgang Porsche už skoro dosáhl svého cíle. V centru rakouského Salcburku chce postavit pod svým pozemkem soukromé podzemní parkoviště a jako přístupová cesta k němu má sloužit tunel vedoucí skrz Kapucínský vrch. Jeho plán dlouhodobě vyvolává kontroverze. Navzdory kritice město minulý týden stavbu schválilo.
Kapucínský vrch (Kapuzinerberg) patří mezi dominanty rakouského Salcburku. (16....

Kapucínský vrch (Kapuzinerberg) patří mezi dominanty rakouského Salcburku. (16. října 2017) | foto: Profimedia.cz

Kapucínský vrch (Kapuzinerberg) patří mezi dominanty rakouského Salcburku....
Wolgang Porsche společně se svojí životní partnerkou a političkou Claudií...
Kapucínský vrch (Kapuzinerberg) patří mezi dominanty rakouského Salcburku....
Kapucínský vrch (Kapuzinerberg) patří mezi dominanty rakouského Salcburku. (16....
8 fotografií

V zámečku Paschinger kdysi vyučovala hru na klavír Mozartova sestra Marie Anna, počátkem 20. století zde žil rakouský spisovatel židovského původu Stefan Zweig. Před pěti lety rezidenci koupil za 8,4 milionu eur rakousko-německý podnikatel Wolfgang Porsche, který mimo jiné předsedá dozorčí radě Porsche Automobil Holding SE.

Dvaaosmdesátiletý miliardář od té doby historickou vilu renovuje. Jeho plány zahrnují také podzemní garáž pro přibližně osm až devět aut a půl kilometru dlouhý přístupový tunel.

Město plné Amadea. Salcburk kromě hudby zdobí i výhledy a vyhlášené delikatesy

Ten by měl vést z veřejného parkoviště v Linzer Gasse skrz Kapucínský vrch, jenž patří mezi dominanty města. Podle místních médií se mohou náklady na stavbu vyšplhat na 10 milionů eur, přičemž by je hradil Porsche sám.

Díky tunelu by jeho vozy nemusely jezdit po klikaté a úzké cestě, kterou hojně využívají rovněž turisté mířící za krásným výhledem. Výhody ve stavbě spatřuje i městský výbor pro územní plánování. Před létem v úřední zprávě napsal, že projekt pomůže plynulosti provozu a bezpečnosti.

Radní schválili čtvrť ve tvaru penisu. Jak se to bude jmenovat, děsí se obyvatelé

Plánovaná garáž s tunelem nicméně dlouhodobě vzbuzuje kontroverze. Už v dubnu se kvůli ní konaly několikadenní protesty a aktivisté posléze založili online petici, kterou podepsalo více než 19 tisíc lidí. Jedním z důvodů odporu bylo i to, že se stavba dotkne veřejných pozemků. Za to měl Porsche zaplatil nejdříve 40 tisíc eur, po kritice, že se jedná o nepřiměřeně nízkou částku, se cena zvedla ještě o dalších osm tisíc.

Jak informovala agentura DPA, výbor nakonec minulý týden s výstavbou souhlasil. Podpořili ji sociální demokraté (SPÖ), lidovci (ÖVP) a Svobodní (FPÖ). Proti naopak byli komunisté a Zelení, kteří tvrdili, že v tomto případě je nutné schválit samostatně i tunel, přestože se to obvykle u přístupových cest nevyžaduje.

„Pět set metrů dlouhý tunel sice nikdy nebyl předmětem individuálního schvalovacího řízení, ale to nic nemění na tom, že se jedná pouze o příjezdovou a výjezdovou cestu,“ řekl podle agentur a médií vedoucí stavebního úřadu před výborem.

Budapešťský blob. V srdci hlavního města Maďarska vyrostla kontroverzní stavba

„Existuje obrovské množství právních a odborných otázek, které dodnes zůstávají nezodpovězené. ÖVP, SPÖ a FPÖ však odmítly přizvat k jednání experty a otevřeně je prodiskutovat. Čeho se bojí?“ uvedl podle týdeníku Der Spiegel radní za komunisty Klaudius May. „Všichni by si měli být před zákonem rovni. Ale na vnější svět to působí dojmem, že pro miliardáře s vynikajícími politickými konexemi je možné cokoliv.“

Projekt nyní potřebuje ještě schválení od spolkové země Salcbursko. Teprve poté bude možné začít stavět. Jeden z předních představitelů dal ale najevo, že je stavbě nakloněn.

Zámeček Paschinger

Zámeček Paschinger

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Polsko zahájilo preventivní letecké operace, uvedl Tusk. Kvůli ruským dronům

Polsko zahájilo preventivní letecké operace svých a spojeneckých vzdušných sil na východě země a uzavřelo vzdušný prostor nad letištěm v Lublinu. Oznámil to na sociální síti X polský premiér Donald...

13. září 2025  17:44

Demonstrace proti migraci, premiérovi a za Kirka se účastní v Londýně přes 100 tisíc lidí

V Londýně se přes 110 000 lidí účastní protiimigrační demonstrace s názvem Unite the Kingdom (Spojme království) organizovaná krajně pravicovým aktivistou Tommym Robinsonem. Protestující vyjadřují...

13. září 2025  15:36,  aktualizováno  17:22

Anonym znovu hrozí otrávením balené vody. Panika není na místě, uklidňuje policie

Policisté obdrželi další anonymní výhrůžku otrávením balené vody smrtícím jedem ricinem. Výhrůžka se opakuje po několika dnech. Kriminalisté po neznámém autorovi pátrají, panika podle nich není na...

13. září 2025  17:03,  aktualizováno  17:22

Miliardáři povolili prokopat v dominantě Salcburku soukromý tunel. Lidé zuří

Miliardář Wolfgang Porsche už skoro dosáhl svého cíle. V centru rakouského Salcburku chce postavit pod svým pozemkem soukromé podzemní parkoviště a jako přístupová cesta k němu má sloužit tunel...

13. září 2025  16:46

Paraglidista nezvládl přistávací manévr, spadl do lesa a zranil se

Při pádu nedaleko Černého Dolu v Krkonoších se v sobotu odpoledne vážně zranil paraglidista. Hasiči a členové horské služby jej museli přemístit k vrtulníku, který jej převezl do Fakultní nemocnice v...

13. září 2025  16:31

„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi

Vdova po zavražděném americkém pravicovém aktivistovi Charliem Kirkovi ve svém prvním vystoupení po jeho smrti slíbila, že nikdy nenechá zemřít jeho odkaz. Erika Kirková také vyslovila přesvědčení,...

13. září 2025  9:06,  aktualizováno  16:23

Největší výletní loď na světě bude mít tři sestry. Obliba „měst na moři“ stále roste

Největší výletní loď světa Icon of the Seas společnosti Royal Caribbean postupně doplní tři sesterské lodě podobné velikosti. Na jedné z nich je i obrovský aquapark. Výletní společnost se stavbou...

13. září 2025

Na předvolební akci Stačilo! na Václavském náměstí se sešlo několik desítek lidí

Od 14 hodin se v Praze na Václavském náměstí konalo předvolební shromáždění zástupců hnutí Stačilo! s voliči. Kromě zastánců společné kandidátky komunistů a sociálních demokratů s menšími stranami,...

13. září 2025  15:31

Vysoké Mýto vidělo svou D35. Davy dorazily na den otevřené dálnice po dešti

Lidé ve Vysokém Mýtě se v sobotu mohli projít po části rozestavěné dálnice D35, kterou Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na šest hodin zpřístupnilo veřejnosti. První návštěvníci dorazili už kolem...

13. září 2025  15:10

Matcha je zelené zlato. Poptávka je obrovská, čaj bude dál zdražovat

Obliba čajových lístků matchy po celém světě roste. Se stoupající poptávkou ale přichází na řadu i komplikace. Globální produkce zářivě zeleného čajového prášku totiž není dostatečná, a i proto cena...

13. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Los Emil překročil znovu Dunaj. Nachází se mezi Vídní a Salcburkem

Los Emil, který se letos pohyboval po České republice i Slovensku, pokračuje ve svém putování po Rakousku, kde znovu překročil Dunaj. Momentálně se nachází jižně od něj v okrese Amstetten, který leží...

13. září 2025  14:23

Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí

Profesionální hasiči vyjížděli přibližně patnáct minut před jednou hodinou odpolední k požáru bytu v pražském Braníku. Při příjezdu byl požár v plném rozsahu, z okna šlehaly plameny. Evakuovat museli...

13. září 2025  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.