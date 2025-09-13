V zámečku Paschinger kdysi vyučovala hru na klavír Mozartova sestra Marie Anna, počátkem 20. století zde žil rakouský spisovatel židovského původu Stefan Zweig. Před pěti lety rezidenci koupil za 8,4 milionu eur rakousko-německý podnikatel Wolfgang Porsche, který mimo jiné předsedá dozorčí radě Porsche Automobil Holding SE.
Dvaaosmdesátiletý miliardář od té doby historickou vilu renovuje. Jeho plány zahrnují také podzemní garáž pro přibližně osm až devět aut a půl kilometru dlouhý přístupový tunel.
Ten by měl vést z veřejného parkoviště v Linzer Gasse skrz Kapucínský vrch, jenž patří mezi dominanty města. Podle místních médií se mohou náklady na stavbu vyšplhat na 10 milionů eur, přičemž by je hradil Porsche sám.
Díky tunelu by jeho vozy nemusely jezdit po klikaté a úzké cestě, kterou hojně využívají rovněž turisté mířící za krásným výhledem. Výhody ve stavbě spatřuje i městský výbor pro územní plánování. Před létem v úřední zprávě napsal, že projekt pomůže plynulosti provozu a bezpečnosti.
Plánovaná garáž s tunelem nicméně dlouhodobě vzbuzuje kontroverze. Už v dubnu se kvůli ní konaly několikadenní protesty a aktivisté posléze založili online petici, kterou podepsalo více než 19 tisíc lidí. Jedním z důvodů odporu bylo i to, že se stavba dotkne veřejných pozemků. Za to měl Porsche zaplatil nejdříve 40 tisíc eur, po kritice, že se jedná o nepřiměřeně nízkou částku, se cena zvedla ještě o dalších osm tisíc.
Jak informovala agentura DPA, výbor nakonec minulý týden s výstavbou souhlasil. Podpořili ji sociální demokraté (SPÖ), lidovci (ÖVP) a Svobodní (FPÖ). Proti naopak byli komunisté a Zelení, kteří tvrdili, že v tomto případě je nutné schválit samostatně i tunel, přestože se to obvykle u přístupových cest nevyžaduje.
„Pět set metrů dlouhý tunel sice nikdy nebyl předmětem individuálního schvalovacího řízení, ale to nic nemění na tom, že se jedná pouze o příjezdovou a výjezdovou cestu,“ řekl podle agentur a médií vedoucí stavebního úřadu před výborem.
„Existuje obrovské množství právních a odborných otázek, které dodnes zůstávají nezodpovězené. ÖVP, SPÖ a FPÖ však odmítly přizvat k jednání experty a otevřeně je prodiskutovat. Čeho se bojí?“ uvedl podle týdeníku Der Spiegel radní za komunisty Klaudius May. „Všichni by si měli být před zákonem rovni. Ale na vnější svět to působí dojmem, že pro miliardáře s vynikajícími politickými konexemi je možné cokoliv.“
Projekt nyní potřebuje ještě schválení od spolkové země Salcbursko. Teprve poté bude možné začít stavět. Jeden z předních představitelů dal ale najevo, že je stavbě nakloněn.
Zámeček Paschinger
