Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Zelenskyj citoval zprávu šéfa Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) Oleksandra Poklada o úspěšném nasazení dronů a zveřejnil ukázku jeho vypuštění.
„Děkuji všem vývojářům a výrobcům, kteří každý den pracují na zvýšení produkce zbraní, které potřebujeme,“ dodává Zelenskyj v příspěvku.
Vývoj přichází v době, kdy Rusko stále častěji používá lepší varianty útočných dronů. Proudové šáhedy jsou podle dostupných informací výrazně rychlejší než starší verze s vrtulovým pohonem, což ztěžuje jejich zachycení.
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Ukrajina proto hledá nové způsoby, jak na tuto změnu reagovat. Podle Zelenského pracují na vývoji podobných systémů desítky ukrajinských firem a země chce jejich výrobu postupně rozšířit.