Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého nejvyššího bodu. Dělníci totiž instalovali horní část kříže na věži Ježíše Krista, která se tak nově tyčí do výšky 172,5 metrů. Věž bude oficiálně otevřena 10. června, ke 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který chrám navrhl.
Sagrada Familia má nejvyšší kostelní věž světa již od loňska po osazení první části kříže, který byl v pátek dokončen. Porazila tak rekord, který několik století držela katedrála v německém Ulmu.
Nejvyšší věž chrámu, který se staví od konce 19. století, však svou výškou nepřekoná barcelonský kopec Montjuic, který je vysoký 177 metrů.
Obyvatelé Barcelony mají ale s dokončením této dominanty problémy. Součástí plánu je totiž výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů v sousedství. Majitelé bytů to odmítají a zpochybňují, že by to bylo součástí původního návrhu architekta Antoniho Gaudího.
Stavitelé musí ještě dokončit interiér věže, jejíž otevření veřejnosti je naplánované na 10. června.
Zástupci stavitelů již dříve pozvali na slavnostní otevření papeže Lva XIV., který by měl letos navštívit Španělsko. Vatikán účast papeže zatím nepotvrdil.
Rozestavěný chrám patří k nejnavštěvovanějším památkám ve Španělsku. V roce 2024 ho navštívilo na 4,8 milionu lidí. Vstupné patří k hlavním zdrojům financování výstavby.
S realizací náměstí, schodiště a hlavní fasády chrámu počítá poslední etapa výstavby chrámu.
Práce řídí soukromá nadace, která ji financuje převážně ze vstupného do chrámu. I z tohoto důvodu výstavbu zpomalila pandemie covidu-19, když se počty návštěvníků výrazně snížily.
Dělníci na chrám Sagrada Família v Barceloně umístili dolní část kříže, stavba se tak stala nejvyšším kostelem na světě.
Bazilika La Sagrada Familia nikam nespěchá. V Barceloně ji stavějí už 140 let. Pokud sem zavítáte na vrcholu turistické sezony, budete ten proces moci sledovat osobně, při čekání v až 120 minut dlouhé frontě.
Obyvatelé také tvrdí, že původně nevěděli, že by jejich domy měly v budoucnosti ustoupit chrámu. Barroso tvrdí, že svůj byt koupil v osmdesátých letech, ale o možné výstavbě se dozvěděl až v roce 1992.
Podle médií s rezervou pro schodiště počítá územní plán z roku 1976. Stavby v ulici Mallorca, které by měly být zbourány, však podle stanice RTVE dostaly stavební povolení o rok dříve. Podle stanice by se současný plán na schodiště dotkl zhruba 10 tisíc lidí a padesáti obchodů.
Obyvatelé dotčení výstavbou tvrdí, že se schodištěm původní Gaudího plány vůbec nepočítají. Poukazují při tom, že velká část původních maket a plánů byla zničena během občanské války v třicátých letech minulého století.
To však odmítl hlavní architekt chrámu Jordi Faulí, podle nějž současné plány věrně kopírují původní Gaudího záměry. To se podle jeho slov podařilo odvodit z plánů a dokumentů, které přečkaly občanskou válku.
