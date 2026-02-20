|
Sagrada Familia dosáhla svého nejvyššího bodu. Podívejte se, kolik měří hlavní věž
Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam
Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....
Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál
Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...
Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové
Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...
Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí
Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...
Spor o ruskou ropu eskaluje. Zastavíme dodávky elektřiny, hrozí Fico Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví dodávky ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba...
Mrazivý Zánik samoty Berhof se natáčel za stanného práva, vzpomíná režisér Svoboda
Poválečné drama Zánik samoty Berhof s excelentní Janou Brejchovou se v roce 1983 natáčel v česko-polském pohraničí. Kvůli vyhlášení výjimečného stavu musel celý filmový štáb včetně herců zůstat po...
V Itálii zemřel dvouletý chlapec, kterému transplantovali poškozené srdce
V neapolské nemocnici zemřel dvouletý chlapec Domenico, jehož osud sledovala celá Itálie po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. Chlapec zemřel na...
Část Česka zasáhne ledovka, obleva zvedne hladiny řek
Meteorologové varují před tvorbou ledovky, a to především na severozápadní a střední Moravě. Nejhorší situace bude v neděli ráno, ale lokálně mohou problémy přetrvat i do odpoledních hodin. V...
Zkoušíme návrat ke kořenům, ale chybějí nám lidé, říkají ocenění podnikatelé
Logo Regionální potravina je pro mnohé zemědělce potvrzením kvality, pro jiné příležitostí, jak se zviditelnit. Dva ocenění podnikatelé – Jiří Šafář s Mělnickým křenem a Leoš Zahrádka z Farmy...
Lhůta pro přihlášky na střední školy skončila, zájemců je zatím méně než loni
Uchazečů o studium na středních školách je zatím méně než loni. Lhůta pro podání přihlášek skončila k páteční půlnoci. Na webu elektronického systému pro podávání přihlášek DiPSy bylo v sobotu krátce...
Vyhláška o zdravějším stravování naráží na silný odpor. Co budou děti nakonec jíst?
Děti v Hvožďanech na Příbramsku si k obědu pochutnávají na boloňských špagetách se sýrem. Místo masa je ale v omáčce čočka a pokrm na talíři doplňuje směs listových salátů. Žízeň školáci zahánějí...
Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska
Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Tři lidé byli převezeni do nemocnice, uvedl regionální ministr zdravotnictví...
Česko si připomene výročí války na Ukrajině, v Praze vystoupí prezident Pavel
Shromáždění, pochody či ukázky maket dronů v Česku připomenou čtvrté výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. V Praze se na Staroměstském náměstí uskuteční shromáždění Společně za Ukrajinu!,...
Venezuela po tlaku Spojených států udělila amnestii 379 politickým vězňům
Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům. Oznámil to poslanec Jorge Arreaza, který je autorem zákona o amnestii schváleného den předtím. Vláda prozatímní prezidentky Delcy...
Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum
Volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 32,6 %. Druhá zůstává ODS, těsně za ní je STAN, které zaznamenalo nárůst na 14,6 %. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD, naopak Motoristé by neuspěli,...
Zakázat dětem sociální sítě? Dobrý nápad, říká oceněný učitel z prvního stupně
Učitel ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích Michal Štefan uspěl v regionálním kole ankety Zlatý Ámos – stal se Ústeckým Ámosem a postoupil do celostátního semifinále. „Na začátku je vždy...