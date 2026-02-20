Sagrada Familia dosáhla svého nejvyššího bodu. Podívejte se, kolik měří hlavní věž

Barcelonský chrám Svaté rodiny – Sagrada Familia – dosáhl v pátek svého nejvyššího bodu. Dělníci totiž instalovali horní část kříže na věži Ježíše Krista, která se tak nově tyčí do výšky 172,5 metrů. Věž bude oficiálně otevřena 10. června, ke 100. výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který chrám navrhl.
Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Spor o ruskou ropu eskaluje. Zastavíme dodávky elektřiny, hrozí Fico Ukrajině

Robert Fico (27. ledna 2026)

Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví dodávky ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba...

21. února 2026  11:52,  aktualizováno  12:32

Mrazivý Zánik samoty Berhof se natáčel za stanného práva, vzpomíná režisér Svoboda

Premium
Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Poválečné drama Zánik samoty Berhof s excelentní Janou Brejchovou se v roce 1983 natáčel v česko-polském pohraničí. Kvůli vyhlášení výjimečného stavu musel celý filmový štáb včetně herců zůstat po...

21. února 2026

V Itálii zemřel dvouletý chlapec, kterému transplantovali poškozené srdce

Archivní snímky malého Domenica před nepovedenou transplantací srdce

V neapolské nemocnici zemřel dvouletý chlapec Domenico, jehož osud sledovala celá Itálie po transplantaci srdce, které bylo při transportu poškozeno kvůli špatnému chlazení. Chlapec zemřel na...

21. února 2026  11:39

Část Česka zasáhne ledovka, obleva zvedne hladiny řek

Kvůli silné ledovce byla už v neděli uzavřena silnice III/36711 mezi Bedihoští...

Meteorologové varují před tvorbou ledovky, a to především na severozápadní a střední Moravě. Nejhorší situace bude v neděli ráno, ale lokálně mohou problémy přetrvat i do odpoledních hodin. V...

21. února 2026  11:10

Zkoušíme návrat ke kořenům, ale chybějí nám lidé, říkají ocenění podnikatelé

Jiří Šafář získal logo Regionální potravina za Mělnický křen a Leoš Zahrádka z...

Logo Regionální potravina je pro mnohé zemědělce potvrzením kvality, pro jiné příležitostí, jak se zviditelnit. Dva ocenění podnikatelé – Jiří Šafář s Mělnickým křenem a Leoš Zahrádka z Farmy...

21. února 2026

Lhůta pro přihlášky na střední školy skončila, zájemců je zatím méně než loni

ilustrační snímek

Uchazečů o studium na středních školách je zatím méně než loni. Lhůta pro podání přihlášek skončila k páteční půlnoci. Na webu elektronického systému pro podávání přihlášek DiPSy bylo v sobotu krátce...

21. února 2026  10:57

Vyhláška o zdravějším stravování naráží na silný odpor. Co budou děti nakonec jíst?

Základní škola v Dobřanech v Orlických horách zavedla po vzoru Skandinávie...

Děti v Hvožďanech na Příbramsku si k obědu pochutnávají na boloňských špagetách se sýrem. Místo masa je ale v omáčce čočka a pokrm na talíři doplňuje směs listových salátů. Žízeň školáci zahánějí...

21. února 2026  10:38

Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

Ukrajina zasáhla továrnu v riském Udmurtsku, kde se vyrábějí rakety Orešnik...

Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Tři lidé byli převezeni do nemocnice, uvedl regionální ministr zdravotnictví...

21. února 2026  10:27

Česko si připomene výročí války na Ukrajině, v Praze vystoupí prezident Pavel

23.2. 2025 se lidé sešli na shromáždění Společně za Ukrajinu na Staroměstském...

Shromáždění, pochody či ukázky maket dronů v Česku připomenou čtvrté výročí vojenského vpádu Ruska na Ukrajinu. V Praze se na Staroměstském náměstí uskuteční shromáždění Společně za Ukrajinu!,...

21. února 2026  10:04

Venezuela po tlaku Spojených států udělila amnestii 379 politickým vězňům

Venezuelský opoziční politik Juan Pablo Guanipa, blízký spojenec nositelky...

Venezuelské úřady udělily amnestii 379 politickým vězňům. Oznámil to poslanec Jorge Arreaza, který je autorem zákona o amnestii schváleného den předtím. Vláda prozatímní prezidentky Delcy...

21. února 2026  9:12

Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 32,6 %. Druhá zůstává ODS, těsně za ní je STAN, které zaznamenalo nárůst na 14,6 %. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD, naopak Motoristé by neuspěli,...

21. února 2026  8:48

Zakázat dětem sociální sítě? Dobrý nápad, říká oceněný učitel z prvního stupně

Učitel ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích Michal Štefan

Učitel ze Základní školy Boženy Němcové v Litoměřicích Michal Štefan uspěl v regionálním kole ankety Zlatý Ámos – stal se Ústeckým Ámosem a postoupil do celostátního semifinále. „Na začátku je vždy...

21. února 2026  8:16

