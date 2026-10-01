Kdo je a jaký měl motiv? Útočící pilot leží v nemocnici, Emiráty spustily vyšetřování

Vyšetřování se zaměří na okolnosti a motivy incidentu, včetně toho, zda souvisel s teroristickými aktivitami a zda se jednalo o předem naplánovanou či řízenou akci.
O spolupráci a případný podíl na vyšetřování má podle premiéra Benjamina Netanjahua zájem také Izrael, jehož občané tvořili výraznou část lidí na palubě stroje.
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Pilota pobodaného v kokpitu oslavují jako hrdinu. Zachránil 174 lidí
Emirátské soudní orgány mají nad případem jurisdikci, jelikož letadlo je v zemi registrované a létá pod emirátskou vlajkou. Pravomoc SAE se vztahuje na trestné činy spáchané na palubě i v případě, že k nim dojde mimo státní území, uvedl prokurátor v prohlášení.
Let FZ 1073 společnosti Flydubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdskoarabském Tabúku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten pobodal kapitána a podle svědků se nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat.
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Padáme, pomoc! Záběry z letadla zachycují paniku pasažérů i drama v kokpitu
Stroj podle záznamů kolem 07:20 SELČ prudce klesl. Letadlo s cestujícími nakonec ve středu v podvečer přistálo v Tel Avivu. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac podle médií prohlásil, že podle prvních informací šlo o pokus o teroristický čin.
Napadený indický pilot je nyní ve stabilizovaném stavu v nemocnici v Saúdské Arábii. Útočník je podle izraelského premiéra občanem Ománu.