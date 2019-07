Další rodinný skandál. Vládci Dubaje prchla žena, z Evropy žádá rozvod

Al-Maktúm je předsedou vlády Spojených arabských emirátů a al-Husajnová od roku 2004 jeho druhá žena. Současně jde o sestru jordánského krále Abdalláha II. Rodinný skandál, jak útěk označil německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, tak může zatížit i mezinárodní vztahy na Blízkém východě.



List zmínil nepotvrzené zprávy, že al-Husajnová přijela do Německa, kde požádala o azyl a rozvod. Připomněl, že zvěsti o problémech v manželství se objevily, když al-Maktúm jel nedávno sám na koňské závody v britském Ascotu. Emír i al-Husajnová jsou oba milovníky koní.

Britský deník The Guardian uvedl, že al-Husajnová je nyní zřejmě v Británii, kde studovala a vlastní dům. Podle listu se al-Maktúm a al-Husajnová v Londýně soudí.

Al-Husajnová působila při Mezinárodním olympijském výboru a jako ambasadorka potravinového programu OSN.



Al-Maktúm má i zálibu v básnění. V poezii dal průchod své otcovské pýše, když se ženili jeho synové. Svým poddaným ve verších vysvětlil, že jsou „nejšťastnější národ na světě“.



Jeho poslední báseň je však prosycena negativními emocemi, zjevně ji totiž věnoval al-Husajnové. „Tvé dny lhaní jsou u konce a nezáleží na tom, co jsme byli a co jsi,“ napsal. „Je mi jedno, jestli žiješ nebo zemřeš,“ dodal.

Spojené arabské emiráty jsou muslimskou zemí, ve které může být útěk manželky vnímán jako potupa. Zvlášť pro státníka, který zemi vládne pevnou rukou. Al-Maktúm má nicméně šest manželek a nejméně 23 dětí.

Loni v březnu se emírovi už podruhé pokusila utéct dcera Latífa. Chtěla se na jachtě dostat do USA, ale překazili jí to a skončila zpět ve vlasti.

„Týrají mě a utiskují celý můj život. Se ženami se tu zachází jako s podlidmi. Můj otec nemůže pokračovat v tom, co nám všem dělá,“ napsala dříve Latífa.

Al-Maktúma vylíčila jako člověka, kterému jde jen o jeho dobrou pověst. „Zabije lidi, jen aby si ji ochránil. On je to největší zlo, které jsem v životě potkala, není v něm vůbec nic dobrého. Ale jednou si za to všechno ponese následky,“ poznamenala.