SAE: Írán zasáhl dva tankery v Hormuzském průlivu, jeden mrtvý

Stav čtyř zraněných členů posádky je vážný, sdělilo ministerstvo obrany SAE. To dále uvedlo, že na obou tankerech vypukl požár, který se podařilo dostat pod kontrolu. Zda byl na palubách lodí náklad a zda došlo k ekologickým škodám, prohlášení neuvádí. Emiráty íránské útoky odsoudily jako vážné porušení mezinárodního práva, na které chtějí odpovědět. Ministerstvo obrany uvedlo, že podnikne veškerá opatření, aby ochránilo suverenitu a bezpečnost země.
Hlášení UKMTO o dalším zasaženém tankeru, a to asi 75 kilometrů severovýchodně od východního pobřeží Ománu, uvádí, že posádka je v pořádku. Na tomto plavidle neznámý projektil zasáhl strojovnu na pravoboku. Rozsah škod zpráva nezmiňuje.
Od víkendu se mezi americkými a íránskými silami odehrály intenzivní raketové a dronové útoky. Teherán uvedl, že zasáhl americká vojenská zařízení v regionu a ponechává Hormuzský průliv uzavřený, což vedlo k prudkému zdražení ropy. Americký prezident Donald Trump mezitím oznámil, že USA obnovují námořní blokádu vůči Íránu, podle amerického námořnictva se tak stane od úterý.
Konflikt na Blízkém východě propukl 28. února, když Spojené státy a Izrael společně zaútočily na Írán. Ten v odvetě zablokoval Hormuzský průliv a začal útočit na americké vojenské základny v okolních zemích. Před vypuknutím války procházelo průlivem zhruba 20 procent světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Nejnovější vývoj ovšem vyvolává vážné obavy o budoucnost prozatímní americko-íránské dohody z minulého měsíce. Ta měla vést ke znovuotevření průlivu a k přerušení bojů, zatímco by obě strany využily dalších 60 dní k vyjednávání.