Byla to šokující fotografie. Kdysi obávaný diktátor leží na zemi se zkrvavenými ústy, je celý zarostlý a zanedbaný. Jeho obličej obrací k objektivu snědý mladík v americké uniformě, na tváři mu hraje kruté uspokojení. Zbytek komanda je mimo záběr, vidíme z něj jen kalhoty a hlavně automatických pušek směřujících k zemi.
Tím mužem, který se hrdě vyfotil se Saddámem Husajnem, byl americko-irácký překladatel jménem Samir. Měl řadu důvodů Husajna nenávidět. V devadesátých letech se zapojil do šiítského povstání a tvrdá odveta sunnitského režimu ho přinutila utéci ze země. Jeho otec skončil ve vězení a na svobodu se dostal jen díky domu, že se svého potomka zřekl.
Samir nejprve zamířil do Saúdské Arábie a pak do USA, kde se živil jako automechanik. Do Iráku se vrátil v roce 2003 jako tlumočník americké armády. Připojil se k týmu speciálních sil Task Force 121 a 4. pěší divize, který měl v rámci operace Rudý úsvit jediný úkol: dopadnout Saddáma Husajna.
Byla to priorita číslo jedna. Bagdád padl necelý měsíc po invazi, Husajn však v hlavním městě nebyl. Washington na jeho hlavu vypsal odměnu 25 milionů dolarů. Předpokládal, že pokud se mu podaří zlikvidovat zbytky špiček baasistického režimu, zlomí i počínající odpor vůči okupaci.
Americké síly se zprvu zaměřily na hlavní představitele Husajnova režimu. Jména a tváře „cílů nejvyšší priority“ ozdobily balíčky hracích karet a skutečně se podařilo dopadnout několik vysoce postavených aparátčíků včetně Husajnova tajemníka nebo premiéra Tárika Azíze. Ale svržený diktátor stále unikal.
Jako Napoleon
Americké zpravodajské služby nakonec pochopily, že musí změnit taktiku. Zaměřily se na pětici rodin spojených s Husajnovým klanem a začaly mapovat jejich vazby na bývalého iráckého prezidenta. Centrem amerického úsilí se stal Husajnův rodný kraj v okolí Tikrítu.
Američané se při tom inspirovali Napoleonovou taktikou při potírání partyzánů v Porýní, která vycházela ze sčítání obyvatelstva. V říjnu obklíčili Husajnovu rodnou vesnici Audža. Ven mohl jen ten, kdo se registroval.
„Zadrželi jsme asi tři desítky osob, jejichž jména byla na našem seznamu. Další byli vzdálení příbuzní a spolupracovníci Saddáma Husajna,“ pochvaloval si podplukovník Steve Russell, jenž se na dopadení diktátora podílel. „Rychle jsme našli lidi, které jsme hledali. Nebylo pochyb o tom, že brzy pronikneme Saddámovou poslední ochrannou skořápkou.“
Smyčka se stahovala. V polovině prosince Američané chytili Husajnova osobního strážce Mohammeda Ibrahima Omara al-Musslita. Čekali obří svalnatou gorilu, ale šéf diktátorovy ochranky byl malý a boubelatý muž. Zpočátku nechtěl nic prozradit. Když mu pohrozili, že vybombardují jeho domy a zabijí jeho dvě manželky i děti, podvolil se.
Příslušníky amerických speciálních sil 13. prosince dovedl na farmu poblíž Tikrítu. Zadrželi zde dva lidi, kteří se starali o Husajnovy potřeby, úkryt svrženého prezidenta však zarputile odmítali prozradit. Američané nakonec zjistili, že na vchodu do Husajnova krytu stojí al-Musslit.
|
Američané jí rozstříleli rodiče, fotka zkrvavené holčičky armádu rozčílila
Poklop od bunkru byl ukrytý pod hadrem, aby nebyl na první pohled patrný. Když ho Američané zvedli, uviděli díru připomínající stoku. Vystřelili do ní několik varovných výstřelů. Ze tmy se vynořila ruka. „Nezabíjejte mě, nestřílejte,“ ozvalo se v arabštině.
„Jsem Saddám Husajn, řádně zvolený prezident Iráku. Jsem ochoten vyjednávat,“ pokračoval zarostlý a zmatený stařec. „Prezident Bush posílá pozdravy,“ odpověděl mu posměšně jeden z vojáků. Američané ho vyzvali, ať zvedne obě ruce nad hlavu, a nakonec ho za ně vytáhli ven.
Málem ho vyhodili do vzduchu
Samir nemohl uvěřit svým očím. To je on? Ten starý, zapáchající muž s plnovousem? Z televize si však pamatoval jeho hlas a poznal, že to skutečně je Saddám Husajn.
Vrhl se na něj, nadával mu do zbabělců a lúzrů. „Řekl jsem mu, že ho ošukám do zadku. Že ho všichni ošukáme do zadku. Udeřil jsem ho a plivl jsem mu do obličeje. Dupal jsem mu na hlavu a na záda. Neplakal, ale myslím, že byl v šoku. Nikdo s ním takhle nikdy nezacházel.“
Samir měl s sebou foťák, a tak se zeptal velitele zásahu, jestli si může s prominentním zajatcem pořídit fotku. „Já jsem oběť tohoto chlapa, prosím, nech mě, ať si s ním pořídím fotku.“ Velitel po chvíli přemlouvání nakonec svolil, Samir podal aparát jednomu vojákovi a zapózoval s poníženým Husajnem.
Vojáci u něj našli pistoli, v bunkru měl ještě samopal. Nečekali, že nebude klást odpor, naopak byli připraveni do krytu proniknout násilím. „Chystali jsme se to podzemní zařízení vojensky vyčistit,“ řekl plukovník James Hickey. Přeloženo pro civily: hodit tam pár granátů.
„Máme ho. Jackpot! Máme ho,“ ohlásili příslušníci komanda svým velitelům a svůj úlovek odvedli k vrtulníku. Saddám údajně celou dobu opakoval jednu jedinou větu: „Proč, Američané, proč?“
Po návratu na základnu si Samir ihned stáhl trofejní fotku do počítače, protože se obával, že armáda mu foťák zabaví a bude mít problémy. Fotku nicméně poskytl jednomu vojákovi, který ho o ni poprosil. O pár dní později už byla na internetu. Pentagon zuřil, Samirovi zabavili počítač.
Nikdy nelitoval. „Za tu fotku bych dal život. Bez ní by mi nikdo nevěřil.“
Popravou to neskončilo
Husajna v listopadu 2006 odsoudili k trestu smrti oběšením, o měsíc později byl rozsudek vykonán. Pohřbili ho v Audži a jeho hrob se stal pro jeho příznivce svého druhu poutním místem. „Krysí díru“, kde se před dopadením skrýval, Američané zasypali.
Husajnova smrt ale Iráku ani okupačním silám nepřinesla touženou úlevu. Po rozpuštění armády a režimní strany Baas se řada zkušených úředníků a důstojníků ocitla bez práce, někteří životní perspektivu našli u teroristických skupin. Rozjela se spirála sektářského násilí a vzestup sunnitského fundamentalismu dal vzniknout Islámskému státu.
Bushova válka proti teroru tak paradoxně připravila půdu jedné z nejhorších teroristických organizací na světě. Saddám Husajn sice byl dopaden, ale americké peklo v Iráku teprve začínalo.