Bukeleho na Sacharovovu cenu navrhla frakce Evropa suverénních národů (ESN), označovaná za krajně pravicovou, která podle stanice Deutsche Welle vyzdvihla jeho snahu „bránit právo na život bez násilí“.
Oceňují, že se mu podařilo v zemi výrazně snížit kriminalitu. Bukele mimo jiné nechal postavit věznici s kapacitou asi 40 000 osob, což z ní činí zřejmě největší vězení na světě.
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Radikální opatření, která Bukele zavedl, inspirovala několik pravicových vlád v Latinské Americe, ale kritizují je organizace zabývající se ochranou lidských práv.
V Salvadoru už přes čtyři roky platí výjimečný stav, který mimo jiné umožňuje zatýkat osoby podezřelé ze členství v gangu bez soudního příkazu. Bukeleho, který je prezidentem od roku 2019, mnozí označují za diktátora, on sám prohlásil, že je „nejvíc cool diktátor na světě“.
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Na letošní Sacharovovu cenu frakce EP nominovaly také Mezinárodní trestní soud (ICC) či palestinského lékaře Husáma Abú Safíju, který pracoval za války v Pásmu Gazy v nemocnici a na konci roku 2024 byl zatčen izraelskou armádou. Od té doby je v izraelském vězení, aniž by proti němu bylo vzneseno obvinění.
Dalšími nominovanými jsou izraelské hnutí Standing Together, které se snaží o mírové soužití izraelských Arabů, Palestinců a Židů, tanzanský opoziční lídr Tundu Lissu či íránské sestry-dvojčata Taráne a Rómíná Rahímíovy, zatčené letos za účast na protivládních demonstracích. Jedna z nich dostala trest smrti a druhá 36 let vězení.
Zahraniční výbor EP 19. října tyto nominace zúží na tři, z nichž 22. října vybere vítěze Konference předsedů EP, v níž zasedá předsedkyně EP Roberta Metsolaová a šéfové jednotlivých frakcí. Loni se laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení stali aktivista polské menšiny v Bělorusku Andrej Pačobut a gruzínská novinářka Mzia Amaglobeliová.