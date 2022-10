„Riskují pro nás své životy.“ Sacharovovu cenu obdržel ukrajinský lid

Sacharovovu cenu si podle Metsolaové nikdo nezaslouží víc než Ukrajinci. Předsedkyně europarlamentu v této souvislosti uvedla, že svět v posledních devíti měsících viděl Ukrajince bránit svou zemi, svobodu, domovy a své rodiny.

„Ukrajinci také riskují své životy za Evropu, aby hájili hodnoty, které všichni vyznáváme: svobodu, demokracii a právní stát,“ řekla maltská politička.

Evropský parlament v Česku @Europarl_CZ Laureátem letošní Sacharovovy ceny za svobodu myšlení je odvážný ukrajinský lid.



„Postavili se za to, čemu věří. Bojují za naše hodnoty. Chrání demokracii, svobodu a právní stát. Riskují pro nás své životy,“ uvedla @EP_President Roberta Metsolová.

„Toto ocenění je určeno Ukrajincům, kteří bojují na místě. Těm, kteří byli nuceni uprchnout. Těm, kteří ztratili své příbuzné a přátele. Všem těm, kteří se postavili a bojují za to, v co věří. Vím, že statečný ukrajinský lid se nevzdá a my také ne,“ doplnila.

Europarlament uděluje cenu nesoucí jméno předního sovětského disidenta Andreje Sacharova každoročně od roku 1988, a to jednotlivcům či organizacím bojujícím za lidská práva a základní svobody. Pojí se s ní finanční odměna 50 000 eur (přes 1,2 milionu Kč).

Mezi laureáty Sacharovovy ceny patří řada významných osobností, například jihoafrický bojovník za lidská práva a pozdější prezident Nelson Mandela, barmská politička Do Aun Schan Su Ťij nebo vůdčí osobnost pražského jara z roku 1968 Alexander Dubček.

Loni cenu jménem svého otce vězněného ruského opozičníka Alexeje Navalného v parlamentu ve Štrasburku převzala jeho dcera.