„Jejich odvaha září jako maják.“ Sacharovovu cenu mají uvěznění novináři

Autor: ,
  13:09
Laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení se letos stali novináři Andrej Pačobut a gruzínská žurnalistka Mzia Amaglobeliová. Ve středu to oznámila předsedkyně Evropského parlamentu, který cenu uděluje. Cena má být předána v prosinci, oba laureáti jsou však vězněni v Bělorusku a v Gruzii.
Aktivista polské menšiny v Bělorusku Andrej Pačobut (16. ledna 2023) | foto: AP

Aktivista polské menšiny v Bělorusku je znám i podle polského přepisu jména Andrzej Poczobut. „Udělením letošní Sacharovovy ceny za svobodu myšlení Andrzeji Poczobutovi z Běloruska a Mzii Amaglobeliové z Gruzie uctíme dva novináře, jejichž odvaha září jako maják pro všechny, kteří se odmítají nechat umlčet,“ prohlásila šéfka europarlamentu Roberta Metsolaová.

„Stali se symboly boje za svobodu a demokracii. Parlament stojí při nich a při všech, kteří nadále požadují svobodu,“ dodala. „Tato cena vysílá silnou zprávu všem politickým vězňům v Bělorusku: Nezapomnělo se na vás, nejste sami,“ řekla v EP lídryně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská.

Amaglobeliová, která je spojována se zápasem o svobodu tisku v jihokavkazské vlasti, patřila mezi finalisty letošní Ceny Václava Havla, kterou nakonec získal ukrajinský novinář Maksym Butkevyč, dříve uvězněný v Rusku, ale loni propuštěný při výměně zajatců.

K finalistů letošní Sacharovovy ceny patřili také novináři a humanitární pracovníci působící na palestinských území a srbští studenti, jejichž protesty už rok otřásají balkánskou zemí. Mezi nominovanými byl také nedávno zavražděný americký konzervativní aktivista Charlie Kirk.

Kandidáty na cenu může nominovat každá politická frakce v EP či skupina alespoň čtyřiceti europoslanců. O finalistech rozhodují při společném hlasování výbor pro zahraniční věci, výbor pro rozvoj a podvýboru pro lidská práva. Laureáta Sacharovovy ceny pak vybírá takzvaná Konference předsedů Evropského parlamentu, kterou tvoří předsedkyně Metsolaová a šéfové poslaneckých frakcí.

Amaglobeliovou, která byla za své aktivity odsouzena k dvouletému vězení, a prodemokratické protestní hnutí v Gruzii nominovala litevská europoslankyně Rasa Juknevičieneová z poslaneckého klubu Evropské lidové strany (EPP) spolu s dalšími šedesáti europoslanci. Frakce EPP spolu se skupinou Evropských konzervativců a reformistů (ECR) nominovaly Poczobuta, který byl v Bělorusku odsouzen na osm let do vězení.

Ocenění za podporu lidských práv a základních svobod pojmenované po předním sovětském disidentovi Andreji Sacharovovi je spojeno s odměnou 50 tisíc eur (asi 1,2 milionu korun). Loni cenu získali vůdci venezuelské opozice María Corina Machadová – letošní laureátka Nobelovy ceny míru – a Edmundo González Urrutia.

