Sabotáže obchodů na objednávku Ruska? Polská prokuratura předala obžalobu

Obžaloba se vztahuje na čtyři občany Ukrajiny a jednoho občana Běloruska. Týká se předloňských případů podpálení různých obchodů nebo pokusu o ně. Šlo o hobbymarket ve Varšavě, obchody IKEA ve Vilniusu a Rize a obchodní centrum Marywilska 44 ve Varšavě.
Podle agentury Reuters třem mužům hrozí až doživotní vězení a dvěma mírnější tresty. Kdy začne soudní proces, není jasné.
Mluvčí prokuratury Przemyslaw Nowak řekl, že vyšetřování stále pokračuje. „Cílem je především zjistit, které další osoby se nějakým způsobem podílely na podpálení obchodní haly Marywilska 44,“ uvedl Nowak. Vyšetřovatelé se snaží vypátrat, kdo přesně si zapálení obchodního centra objednal a kdo byl bezprostředním vykonavatelem tohoto úkolu. Jeden z mužů, kterých se týká nynější obžaloba, údajně požár filmoval.
Za požárem obchodního centra ve Varšavě stáli ruští agenti, tvrdí Tusk
Šlo o jednu z největších obchodních hal ve Varšavě, ve které byly stovky obchodů vlastněných často podnikateli z Vietnamu. Objekt prakticky celý shořel.
Loni na jaře tehdejší ministr spravedlnosti Adam Bodnar a tehdejší šéf resortu vnitra Tomasz Siemoniak řekli, že obchodní centru Marywilska pachatelé podpálili na objednávku ruských tajných služeb.
Polsko se v minulých letech stalo cílem různých sabotážních akcí a kybernetických útoků. Podle polských představitelů jde o součást ruské hybridní války, jejímž cílem je destabilizovat země, které podporují Ukrajinu. Ta se od února 2022 brání ruské invazi.
O možném zapojení ruských tajných služeb se hovořilo také v případě žhářského útoku v autobusových garážích pražského dopravního podniku začátkem června roku 2024. Premiér Petr Fiala tehdy linku na Rusko označil za velmi pravděpodobnou.
30. května 2024