S Orbánem vedli kampaň, po volbách mlčí. Kde je Szijjártó a Lázár, ptají se Maďaři

V neděli po 16 letech skončila éra vlády premiéra Viktora Orbána a národněkonzervativního Fideszu, když ústavní většinu v parlamentu získala středopravicová Tisza. A klíčové postavy kolem něj dle tamních médií prohru těžce kousají.
Začátkem února podle serveru Orbán oznámil, že volební kampaň povede on, Szijjártó a Lázár. Orbán volební porážku své strany uznal v neděli večer a pogratuloval lídrovi Tiszy Péteru Magyarovi k vítězství. Lázár naposledy v neděli, ještě v době voleb, sdílel na facebooku Orbánovo video, v němž premiér mluví o tom, že se počítá každý hlas. Také Szijjártó se od svého sobotního upozornění, že „jde o rozhodnutí, které nepůjde zítra odčinit“, k aktuálnímu dění v Maďarsku veřejně nijak nevyjádřil a v neděli chyběl i na pódiu po boku Orbána, když premiér uznával prohru.
„To nebylo moudré, Maďaři ještě budou litovat.“ Rusové koušou pád Orbána
Na internetu se už také objevují otázky, kde se asi Szijjártó nachází. Šéf Tiszy Magyar totiž o kontaktech šéfa maďarské diplomacie s jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem mluví jako o zradě, kterou je třeba vyšetřit.
Americký list Washington Post v březnu informoval, že Szijjártó o přestávkách schůzek se svými kolegy z EU pravidelně informoval Lavrova o průběhu vyjednávání. O několik dnů později pak tým východoevropských investigativních novinářů zveřejnil nahrávku, na níž Szijjártó s Lavrovem probírá podobu unijních protiruských sankcí.
Maďarský ministr řešil s Lavrovem vyškrtnutí Rusů ze sankcí, ukazuje nahrávka
Orbánova vláda udržuje dobré vztahy s ruskými představiteli navzdory tomu, že Rusko přes čtyři roky vede útočnou válku proti Ukrajině. Napadené zemi Budapešť odmítla poskytnout vojenskou pomoc, dlouhodobě kritizuje unijní protiruské sankce a naposledy zablokovala klíčovou půjčku EU pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.