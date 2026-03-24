S Lavrovem o dění na summitech EU pravidelně mluvím, přiznal Szijjártó

Autor:
  12:16
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. V pondělí na předvolebním setkání Szijjártó také uvedl, že komunikace s partnery je podstatou diplomacie.
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025) | foto: Profimedia.cz

V Kremlu se setkali i maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó a jeho ruský...
Sergej Lavrov (20. ledna 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin se účastní setkání s maďarským ministrem...
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó (13. února 2025)
21 fotografií

Deník The Washington Post (WP) o víkendu s odvoláním na své zdroje informoval, že šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních představitelů členských zemí unie. Evropská komise označila tyto zprávy za znepokojivé a vyzvala maďarskou vládu k objasnění těchto obvinění.

Kabinet premiéra Viktora Orbána již o víkendu označil obvinění listu WP za „lživé zprávy“.

Mám velkou prosbu, volby musí vyhrát Fico, žádal Lavrova před lety Szijjártó

V pondělí večer ale Szijjártó na předvolební akci v maďarském Keszthely své kontakty s Lavrovem podle Euronews potvrdil a argumentoval, že rozhodnutí EU v oblasti energetiky, automobilového průmyslu a bezpečnosti přímo ovlivňují vztahy Maďarska s partnery mimo Evropskou unii.

„Ano, o těchto otázkách je třeba diskutovat s našimi partnery mimo Evropskou unii. Před zasedáními Rady EU a po nich mluvím nejen s ruským ministrem zahraničí, ale také s americkým, tureckým, izraelským, srbským a dalšími,“ řekl Szijjártó. „To, co říkám, může znít drsně, ale diplomacie je o rozhovorech s lídry jiných zemí,“ dodal.

EU větřila úniky do Kremlu delší dobu, při schůzkách Maďary odřízla od informací

Maďarsko je zemí EU, která má s Ruskem stále velmi blízké vztahy. Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 navštívil Szijjártó Moskvu šestnáctkrát. Jeho poslední cesta se uskutečnila 4. března, kdy se v Kremlu setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nejčtenější

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

„Hoďte na ně Orešnik!" Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Opozice chce jednat o plánu koalice rušit poplatky ČT. Lidovci vyzvali Babiše

Přímý přenos
Poslanec Jan Jakob (TOP 09) hovoří na schůzi Poslanecké sněmovny, 30. ledna...

Celá opozice jednotně navrhne, aby Sněmovna jednala o plánu vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě vzít koncesionářské poplatky médiím veřejné služby - České televizi a Českému rozhlasu. Oznámil to...

24. března 2026  11:31,  aktualizováno  12:31

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Aktualizujeme
Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:25

Policejní pronásledování skončilo nehodou, v ujíždějícím autě našli drogy

Policejní honička skončila dopravní nehodou, když pronásledované vozidlo vjelo...

Pražští policisté v úterý ráno pronásledovali v okolí Vyšehradu auto, jehož řidič předtím nezastavil na výzvu. Honička skončila v Neklanově ulici, kde se jeho auto střetlo v protisměru s jiným...

24. března 2026  12:21

Odboráři varují před omezením poplatků za ČT a ČRo. Mluví o ohrožení stability

Odbory veřejnoprávních médií jsou podle svého vyjádření znepokojeny záměrem pokrátit a výhledově zcela zrušit rozhlasové a televizní poplatky. Částečné zrušení poplatků pro Českou televizi (ČT) a...

24. března 2026  12:21

Tragédie na letišti v New Yorku: pro Kanaďany další důvod, proč se vyhýbat USA

Na newyorském letišti LaGuardia se srazilo letadlo Air Canada s hasičským vozem...

Srážka letadla společnosti Air Canada s hasičským vozem na newyorském letišti LaGuardia se pro některé Kanaďany může stát dalším důvodem, proč se vyhýbat cestám do Spojených států. Při nehodě...

24. března 2026  12:03

Jezdila jen pro razítko, Ukrajinka na neoprávněných dávkách získala statisíce

Cizinecká policie. (ilustrační foto)

Do Česka jezdila jen, když bylo potřeba prodloužit vízum nebo nahlásit novou adresu. Přesto třicetiletá Ukrajinka roky pobírala humanitární dávky určené lidem v nouzi, kteří utekli před válkou....

24. března 2026  12:02

Chceme vyrábět nejčistější boty na světě! Značka Keen nově míří i mezi běžce

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Ikonické sandály s ochranou špičky, nesmrtelné pohorky Targhee nebo dětské tenisky jako funkční kompromis k barefootu. Tak značku KEEN známe. Nová kolekce jaro/léto 2026 ale ukazuje, že výrobce má...

24. března 2026

Začala rekonstrukce Nové scény ND za miliardy. Neškudlíme na kultuře, řekl Klempíř

Národní divadlo (ND) v Praze zahajuje generální rekonstrukci Nové scény....

Rekonstrukce Nové scény Národního divadla (ND), která v úterý začíná, vyvrací řeči o tom, že vláda Andreje Babiše (ANO) chce škudlit na kultuře, řekl ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). ND...

24. března 2026  8:53,  aktualizováno  11:57

Vzal mi auto, oznámila policistům matka. Syna pronásledovalo několik hlídek

Do pronásledování se v Trhových Svinech a okolí zapojilo hned několik...

Na pořádné problémy si zadělal devatenáctiletý mladík, který vzal doma auto, s nímž pak na silnici divoce předjížděl a ohrožoval ostatní, a dokonce naboural další dvě auta. Nakonec se snažil ujíždět...

24. března 2026  11:48

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Babiš trvá na zákonu o financování neziskovek, bude precizní, řekl

Den zdraví na Úřadu vlády, který byl připraven pro zaměstnance jako možnost...

Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nerezignuje na přípravu zákona o transparentnosti, který by poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny...

24. března 2026  10:57,  aktualizováno  11:46

Recidivista zbil ve sprchách spoluvězně, ten kvůli poškození mozku zčásti ochrnul

Královéhradecký krajský soud začal projednávat kauzu údajného krácení daní, ve...

O dalšího šest a půl roku prodloužil olomoucký krajský soud pobyt za mřížemi devětkrát trestanému recidivistovi Gabrielu Nagymu. Muž opakovaně odsouzený mimo jiné za násilnou kriminalitu totiž další...

24. března 2026  11:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.