S Lavrovem o dění na summitech EU pravidelně mluvím, přiznal Szijjártó

Deník The Washington Post (WP) o víkendu s odvoláním na své zdroje informoval, že šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách schůzek se svými evropskými kolegy pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních představitelů členských zemí unie. Evropská komise označila tyto zprávy za znepokojivé a vyzvala maďarskou vládu k objasnění těchto obvinění.
Kabinet premiéra Viktora Orbána již o víkendu označil obvinění listu WP za „lživé zprávy“.
V pondělí večer ale Szijjártó na předvolební akci v maďarském Keszthely své kontakty s Lavrovem podle Euronews potvrdil a argumentoval, že rozhodnutí EU v oblasti energetiky, automobilového průmyslu a bezpečnosti přímo ovlivňují vztahy Maďarska s partnery mimo Evropskou unii.
„Ano, o těchto otázkách je třeba diskutovat s našimi partnery mimo Evropskou unii. Před zasedáními Rady EU a po nich mluvím nejen s ruským ministrem zahraničí, ale také s americkým, tureckým, izraelským, srbským a dalšími,“ řekl Szijjártó. „To, co říkám, může znít drsně, ale diplomacie je o rozhovorech s lídry jiných zemí,“ dodal.
Maďarsko je zemí EU, která má s Ruskem stále velmi blízké vztahy. Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 navštívil Szijjártó Moskvu šestnáctkrát. Jeho poslední cesta se uskutečnila 4. března, kdy se v Kremlu setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.