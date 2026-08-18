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S Kim Čong-unem se navzájem chápeme, prohlásil Trump

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  6:12
Donald Trump a Kim Čong-un v demilitarizované zóně při setkání v červnu 2019

Donald Trump a Kim Čong-un v demilitarizované zóně při setkání v červnu 2019 | foto: Reuters

Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi...
Prezident USA Donald Trump se krátce sešel se severokorejským vůdcem Kim...
Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Hanoji...
Společné cvičení jihokorejské a americké armády Freedom Shield (Štít svobody)...
111 fotografií
Americký prezident Donald Trump poukázal při tiskovém vystoupení v Bílém domě na své dobré vztahy se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Podle agentury AFP řekl, že se s vládcem KLDR navzájem chápou.

Trump také tvrdí, že jeho vztahy s Kimem přispívají k bezpečnosti na Korejském poloostrově. Slova pronesl po nedělní kritice Jižní Koreje, amerického spojence v oblasti, kvůli postoji k válce proti Íránu.

„Já ho chápu, on chápe mě,“ řekl Trump o Kimovi, se kterým osobně jednal během svého prvního mandátu v Bílém domě. Trump také dodal, že severokorejský vůdce kladně odpověděl na jeho žádost o osobní jednání. Nedodal však, zda se již telefonát uskutečnil. „Kim Čong-un se ke mně vždy choval s velkým respektem,“ uvedl Trump.

Donald Trump a Kim Čong-un v demilitarizované zóně při setkání v červnu 2019
Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi (30. června 2019)
Prezident USA Donald Trump se krátce sešel se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem v demilitarizované zóně na hranici Jižní a Severní Koreje. Na schůzce byl přítomný také jihokorejský prezident Mun Če-in (vpravo; 30. června 2019) President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un and South Korean President Moon Jae-in, right, at the border village of Panmunjom in the Demilitarized Zone, South Korea, Sunday, June 30, 2019. (AP Photo/Susan Walsh)
Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a vůdce KLDR Kim Čong-una v Hanoji (28. února 2019)
111 fotografií

Americký prezident v neděli kritizoval Jižní Koreu za to, že Soul nepomohl Spojeným státům při válce proti Íránu, kterou Spojené státy a Izrael spustily na konci února. Podobně se Trump vyjadřoval i na adresu zemí Severoatlantické aliance. Trump nařídil omezit vojenské cvičení s Jižní Koreou. Tato cvičení KLDR dlouhodobě kritizuje.

Trump nařídil omezit cvičení armády USA s Jižní Koreou, pro dobrý vztah s Kimem

Trump se během svého prvního funkčního období setkal s Kimem třikrát a jednal s ním mimo jiné o severokorejském jaderném programu. K dohodě ale rozhovory nedospěly a KLDR pokračuje podle médií v rozvoji svého jaderného arzenálu či svého balistického programu. Severní Korea se také velmi sblížila v posledních letech s Ruskem, které podporuje v jeho agresi proti Ukrajině. Během druhého mandátu v Bílém domě se Trump s Kimem osobně nesetkal.

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