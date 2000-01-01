náhledy
Čínské město Šen-jang hlásí začátek své nejkrásnější každoroční tradice. Tamní rýžová pole v oblasti Šen-pej totiž právě v těchto dnech vstoupila do období své nejlepší viditelnosti. Farmáři zde za pomoci moderních technologií a GPS proměnili desítky hektarů půdy v neuvěřitelnou venkovskou galerii.
Autor: Profimedia.cz
Pestrobarevné sazenice rýže musí farmáři vysázet dokonale podle přesných šablon.
Autor: Profimedia.cz
Díky tomu však při pohledu z ptačí perspektivy vytvářejí obrovské trojrozměrné obrazy.
Autor: Profimedia.cz
Přípravy začínají už v únoru pečlivým plánováním motivů a výběrem specifických odrůd rýže.
Autor: ČTK
Návštěvníci si mohou prohlídnout nejrůznější pohádkové postavy, zvířata či tradiční čínské symboly.
Autor: Profimedia.cz
Díky tomu se průměrný roční příjem místních zemědělců zvýšil o více než 2 600 korun.
Autor: Profimedia.cz