VIDEO: Rána, za niž by se nestyděl ani Messi? Číňanka kopla rybu do kádě

Kamery ve městě Sung-jüan v provincii Ťi-lin na severu Číny zachytily záběry, na kterých ryba vyskočila z kádě na zem. To by nebylo tak neobvyklé, pokud by si toho nevšimla prodavačka a do ryby nekopla. Vrátila ji tak zpět do nádrže s vodou. Prodejkyně se poté klidným krokem vrátila zpět ke kase.

Na záznamu je vidět, jak ryba vyskočila z vody a přistála na zemi. „Žena k ní poté přistoupila a obratně ji poslala zpět do nádrže,“ píše web msn.com.

Považujete to za kop se skvělou trefou nebo za týrání zvířete? celkem hlasů: 281 Za skvělou trefu 92 Za týrání 80 Obojí 102 Ani jedno 7

Video vyvolalo vlnu obdivu avšak i pobouření. „Škoda, že ta žena nehraje fotbal. Měla by se přihlásit do národního týmu,“ vtipkoval jeden z komentujících na sociálních sítích.

Jiní považovali její chování za zbytečně kruté týrání zvířete. Podle jejich slov měla žena raději rybu vrátit zpět ručně.