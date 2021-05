Letadlo Ryanair nouzově přistálo v Berlíně. Prý kvůli bombové hrozbě

Podle deníku Bild byla za neplánovaným přistáním hrozba bombového útoku.

Policisté za pomocí psů stroj prohledali, mluvčí policistů nechtěla událost příliš komentovat.

Asi 160 cestujících bylo převezeno do terminálu letiště, kde o ně bylo postaráno.

Podle Bildu bylo cestujícím přistaveno náhradní letadlo, které na cestě do Polska pokračovalo krátce před pondělní 4. hodinou ranní. Letiště podle agentury DPA pro let společnosti Ryanair preventivně zrušilo zákaz nočních letů.

K události došlo přesně týden po tom, co Bělorusko donutilo přistát na letišti v Minsku letadlo Ryanair směřující z Atén do Vilniusu, a to za pomoci vyslání stíhačky.

Když po zastávce znovu vzlétlo, mezi cestujícími už nebyl běloruský novinář Raman Pratasevič a podle některých médií ani jeho partnerka a několik dalších lidí.