Drželi jsme ho za nohy. Promluvila žena cestujícího, kterého vcuclo okno letadla

Svetlana a její manžel Ljubiša cestovali z dovolené v Řecku do německého Mnichova, kde se chystali na rodinnou oslavu narozenin. Přibližně půl hodiny po startu přerušila poklidný let událost, která je noční můrou všech cestujících.
Podle výpovědi svědků se ozvala ohlušující rána připomínající výbuch pneumatiky, spustily se kyslíkové masky a v celém letadle vypukl chaos. „Jako by se odlomila část motoru, která narazila do okna, vedle něhož seděl můj manžel Ljubiša,“ sdělila srbskému serveru Nova prvotní dojmy manželka zraněného. Podle ní bylo velké štěstí, že byl její muž v danou chvíli připoutaný. I přesto však silný tlak vtáhl část jeho těla až po hrudník ven.
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„Jestli zemřeme, zemřeme spolu. Bylo to strašné,“ popsala své myšlenky otřesená žena. Naštěstí dokázala rychle zareagovat a okamžitě zachytit manželovy nohy. „Na pomoc mi přispěchalo několik lidí. Zapamatovala jsem si jednoho muže a jednu ženu. Ten muž mně i Ljubišovi velmi pomohl,“ dodala.
„Společně jsme drželi Ljubišovy nohy, zatímco se letadlo vracelo na letiště v Soluni. Myslím, že byl Albánec. Patří mu mé nekonečné díky. Nepamatuji si, jak se jmenoval, ani nevím, jestli mi to vůbec řekl,“ uvedla dále žena a dodala, že by si moc přála zachránce svého manžela poznat a ještě jednou mu osobně poděkovat.
Po několika minutách se jim společně podařilo zraněného muže vtáhnout zpět do prostorů letadla. „Vím, že Ljubiša několikrát ztratil vědomí,“ dodala s tím, že on sám si na událost nevzpomíná.
„Nevěděli jsme, jestli to zvládneme“
Řecký zpravodajský server Protothema přidal i vyjádření dalších pasažérů. Podle jeho informací někteří z nich byli přesvědčeni, že se jedná o leteckou havárii. „Všichni jsme měli kyslíkové masky a nevěděli jsme, jestli to zvládneme,“ řekl jeden z cestujících. „Mysleli jsme si, že letadlo padá. Dekomprese byla extrémní. Měli jsme pocit, jako bychom nemohli dýchat,“ řekla další svědkyně.
Svetlana také dále doplnila, že jí v paměti utkvěla i reakce cestující, která seděla na vedlejším sedadle. „Ta žena se strašně vyděsila, vedle ní sedělo dítě. Sevřela ho tak silně, že ho málem udusila,“ uvedla.
Letadlo se nouzově vrátilo zpátky do Řecka, kde na zraněného muže čekala záchranná služba, která ho ihned po příletu převezla do nemocnice v Soluni.
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„Během letu došlo k oddělení jednoho z oken v kabině pro cestující. Letadlo bezpečně přistálo a cestující byli vráceni do letištního terminálu. Jeden cestující vyhledal lékařskou pomoc, která mu byla poskytnuta. Aby se zpoždění minimalizovalo, bylo zajištěno náhradní letadlo, které cestující dopravilo do Memmingenu,“ uvedla společnost Ryanair.
Celou událostí se momentálně zabývají řecké úřady, které se snaží zjistit příčinu poruchy. Jelikož se incident odehrál ve vzdušném prostoru Severní Makedonie, pomáhají s vyšetřováním podle BBC i další mezinárodní letecké úřady, včetně amerického Federálního úřadu pro letectví a Agentury pro bezpečnost letectví Evropské unie.